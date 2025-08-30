自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

預防糖尿病腎病變 超前部署「職能治療」

2025/08/30 05:30
預防糖尿病腎病變 超前部署「職能治療」

▲透過主被動足踝關節運動來改善水腫問題。（照片提供／蘇群翔）

文／蘇群翔

預防糖尿病腎病變 超前部署「職能治療」

▲下肢為常見水腫部位，仰躺時使用枕頭將下肢墊高於心臟，以促進血液循環。

糖尿病腎病變是糖尿病患者中常見的慢性併發症之一。早期可能無明顯症狀，隨著病情進展出現水腫、高血壓、蛋白尿、尿毒症等臨床表現，且長期血糖控制不良等因素對腎臟造成損害，最終可能發展成末期腎病甚至需要腹膜透析。因此，提早預防及穩定病情對預後至關重要。

個別化訓練計畫 提升患者自我照顧力

職能治療師可協助病友在面對身體變化與功能退化的情況下，維持或提升日常生活的獨立性與生活品質。

◎職能治療可提供的協助

●日常生活活動訓練：因腎臟功能受損、體力下降或水腫等因素，出現行走困難、洗澡、穿衣等日常生活活動的困難。職能治療師可以根據患者的需求，設計個別化的訓練計劃，幫助患者獨立完成基本的自我照顧能力。

●運動與體力訓練：適當的運動有助於控制血糖、改善心血管健康、減少水腫等。職能治療師可設計符合患者能力的運動計劃，改善肌肉力量、靈活性以及肌耐力，同時避免過度勞累或傷害。

●水腫及疼痛指導：許多腎病患者會面臨水腫或疼痛問題，職能治療師提供減輕疼痛及消除水腫技巧，包括抬高雙腳、穿戴彈力襪、主動關節運動等，減輕水腫與疼痛帶來的功能性障礙並提高舒適度。

●認知與情緒支持：腎病患者在面對長期的治療過程、病情控制以及生活品質的下降時，常出現焦慮、抑鬱等情緒問題。職能治療師提供心理支持、生活重建等幫助患者適應病情。

●環境與輔具建議：評估居家環境安全性並提供無障礙設施建議，包括使用輔具設備、調整生活環境等。

（作者為台大醫院北護分院職能治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中