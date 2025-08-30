預防糖尿病腎病變 超前部署「職能治療」

▲透過主被動足踝關節運動來改善水腫問題。（照片提供／蘇群翔）

文／蘇群翔

▲下肢為常見水腫部位，仰躺時使用枕頭將下肢墊高於心臟，以促進血液循環。

糖尿病腎病變是糖尿病患者中常見的慢性併發症之一。早期可能無明顯症狀，隨著病情進展出現水腫、高血壓、蛋白尿、尿毒症等臨床表現，且長期血糖控制不良等因素對腎臟造成損害，最終可能發展成末期腎病甚至需要腹膜透析。因此，提早預防及穩定病情對預後至關重要。

個別化訓練計畫 提升患者自我照顧力

職能治療師可協助病友在面對身體變化與功能退化的情況下，維持或提升日常生活的獨立性與生活品質。

◎職能治療可提供的協助

●日常生活活動訓練：因腎臟功能受損、體力下降或水腫等因素，出現行走困難、洗澡、穿衣等日常生活活動的困難。職能治療師可以根據患者的需求，設計個別化的訓練計劃，幫助患者獨立完成基本的自我照顧能力。

●運動與體力訓練：適當的運動有助於控制血糖、改善心血管健康、減少水腫等。職能治療師可設計符合患者能力的運動計劃，改善肌肉力量、靈活性以及肌耐力，同時避免過度勞累或傷害。

●水腫及疼痛指導：許多腎病患者會面臨水腫或疼痛問題，職能治療師提供減輕疼痛及消除水腫技巧，包括抬高雙腳、穿戴彈力襪、主動關節運動等，減輕水腫與疼痛帶來的功能性障礙並提高舒適度。

●認知與情緒支持：腎病患者在面對長期的治療過程、病情控制以及生活品質的下降時，常出現焦慮、抑鬱等情緒問題。職能治療師提供心理支持、生活重建等幫助患者適應病情。

●環境與輔具建議：評估居家環境安全性並提供無障礙設施建議，包括使用輔具設備、調整生活環境等。

（作者為台大醫院北護分院職能治療師）

