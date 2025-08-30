自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頭痛3個月吃止痛藥無效 原來是鼻竇炎作祟

2025/08/30 05:30
頭痛3個月吃止痛藥無效 原來是鼻竇炎作祟

▲王星翰醫師表示，鼻竇位於額頭與兩頰，鼻竇腫脹發炎易引發頭痛。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

55歲的卡車司機有偏頭痛病史，近來反覆頭痛3個月，吃止痛藥也無效，今年6月就醫，接受X光檢查，發現他的左側鼻竇腫脹發炎，長期刺激鼻竇神經，誘發頭痛，用藥治療鼻竇炎後1週，症狀大幅緩解。

部立台中醫院神經內科醫師王星翰指出，台灣鼻竇炎發生率約3-6.4%，約有百萬人有鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽困擾，症狀嚴重時，甚至會影響嗅覺及睡眠品質，青少年患者還可能因注意力不足、缺課而阻礙學習。

王星翰說，鼻竇位於額頭及鼻側兩頰，患者頭痛部位多在額頭附近，符合鼻竇炎發病位置，加上就醫前的3個月曾感冒，出現咳嗽、流鼻水、流鼻涕等症狀，吃藥治好感冒，卻接著出現頭痛症狀，發病時間不固定，但每次頭痛就悶脹難受，吃止痛藥也無法改善，懷疑是鼻竇頭痛，用藥後大幅改善。

鼻竇頭痛 痛點在額頭臉部 易與偏頭痛混淆

鼻竇頭痛容易與偏頭痛混淆，王星翰指出，鼻竇頭痛好發部位在臉部或額頭，除了黃膿鼻涕、淋巴結腫大、發燒，還會出現悶脹或搏動性疼痛、鼻塞感，有時會與偏頭痛症混淆，但治療策略不同，必須用藥治療鼻竇炎，對症下藥，才能改善。

王星翰說，目前常見的鼻竇炎治療方法包含鼻腔沖洗、抗生素治療；另外要維持通風環境及注意個人衛生。遠離過敏則是預防鼻竇炎的方法，提醒民眾如有頭痛經治療後仍反覆發作，可找專業醫師就診，對症下藥，遠離慢性頭痛困擾。

