輕熟女雙腿冒大片疹 竟是爆汗「晶型痱子」上身

2025/08/30 05:30
輕熟女雙腿冒大片疹 竟是爆汗「晶型痱子」上身

▲像水珠般的疹子分布於腿部。 （照片提供／王綺嫻）

文／王綺嫻

輕熟女雙腿冒大片疹 竟是爆汗「晶型痱子」上身

▲穿著不透氣材質衣物在炎熱環境下，有可能發生晶型痱子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

王小姐雙腿出現許多像水珠一樣的疹子（如圖），不癢不痛。因為數量不少，而且以前不曾出現過類似的情形。她很擔心是不是身體出了什麼問題，急忙前來就醫。

表皮汗管阻塞 汗排不出引發

檢查發現，有些像水珠一樣的疹子分佈在雙腿，身體其他地方都沒有。王小姐拿手機裡的照片給我看，顯示透亮的疹子數量更多，可見有些已經消失了。

根據疹子分佈的位置，我問患者：「這幾天是不是穿著不透氣的褲子？而且待在比較濕熱的環境？」她回答：「的確是穿一件比較厚又不透氣的褲子，中午的時候在外面走很久，全身都大爆汗。」我告訴她：「您的診斷是晶型痱子（miliaria crystallina）。」

痱子發生的原因是汗管阻塞，汗腺分泌的汗水無法從汗管排出，會外溢在表皮或真皮中。

按照汗管阻塞的深度不同，痱子可分成最表淺的晶型痱子(miliaria crystallina)、中層的紅色痱子(miliaria rubra)及最深的深部痱子(miliaria profunda)。

新生兒、戶外工作者好發

晶型痱子發生的原因是因為表皮角質層中的汗管開口阻塞，導致汗腺分泌的汗水無法順利排出，過多的汗水堆積在表皮角質層下方，形成像露珠一樣清澈透亮的疹子。

濕熱不透氣的環境導致汗水分泌增加，晶型痱子就越飽滿鼓脹。一般而言，晶型痱子的大小大約1-2mm，皮膚表面沒有發紅、發炎現象。大部分沒有任何症狀。

炎熱環境 避穿不透氣衣物

晶型痱子常見於熱帶及亞熱帶濕熱的氣候。好發於汗管發育尚未完全成熟的新生兒。此外，發燒的嬰兒或成人患者、穿著不透氣材質衣物在炎熱環境長時間工作或運動的人都有可能發生晶型痱子。

建議新生兒或嬰兒的家長或保母、發燒病患的照顧者，以及需要在炎熱環境工作或運動的人，須注意環境的溫度及保持衣物通風透氣。

晶型痱子在溫度降低、排汗量下降之後，會自行消退，不需使用藥物。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

