配方奶被比喻喝珍奶 食藥署澄清：糖分與母乳差不多

知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群影片中聲稱「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，甚至比喻寶寶天天喝奶粉就像大人天天喝珍奶，還連結到孩童過動問題，引發爭議。「台灣女人連線」表示，品牌應道歉，衛福部應對不實訊息積極回應，並調整現行偏重嬰兒哺餵母乳政策，正視配方奶在實務需求。

婦團籲正視配方奶實務需求

食藥署昨日指出，配方奶的糖分主要是「乳糖」，不是一般飲料裡的蔗糖或果糖，其糖分含量和母乳相當，該影片內容已涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司，要求下架影片。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，整起事件凸顯台灣長期以來在嬰兒餵養資訊上的結構性問題，如政策過度強調母乳，導致配方奶相關資訊匱乏，讓婦女及家庭在餵養選擇上無所適從。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷說，嬰兒配方奶粉屬於「特殊營養食品」，必須經過嚴格的審查和核准才能上市，目前全台共有128項產品取得許可，民眾可以在食藥署官網的「食品藥物消費者專區」查詢產品資訊。

廖姿婷表示，根據台大醫院資料，足月產婦的母乳每100毫升含有乳糖約6.7至7.8克。經比對合法登記的配方奶粉，依照標示方式沖泡後，每100毫升的糖含量大約落在0.5到7.9克間，和母乳差異不大。

換句話說，配方奶並不是外界以為的「滿滿都是糖」，而是以乳糖為主，乳糖本來就是嬰兒腦部發育和腸道健康所需的重要養分。

食藥署也提醒，所有嬰兒配方奶都必須在包裝上清楚標示糖含量，家長可以自行比較不同產品的差別，如果無法餵母乳，建議家長先和醫師、營養師或護理人員討論，挑選合適的產品與正確的餵養方式。

食藥署強調，母乳仍是最佳選擇，但市售合法的配方奶同樣符合嬰兒的成長需求，呼籲民眾不要被誇大的資訊誤導。

