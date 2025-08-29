手麻到睡不著？ 當心胸廓出口症候群

▲圖4：單邊胸肌伸展(（照片提供／楊辰竑）

文／楊辰竑

▲圖2：投降測試。（照片提供／楊辰竑）

你是否曾在滑手機、用電腦或晚上睡覺時，出現手麻、手臂痠脹，甚至一陣冰冷的感覺？許多人以為只是「壓到神經」或「睡姿不良」，但如果這些狀況經常發生，尤其是單側反覆出現，小心，這可能是胸廓出口症候群警訊。

▲圖1：胸廓出口（照片提供／楊辰竑）

單側反覆出現 恐是警訊

▲圖3：頸前肌伸展(照片提供／楊辰竑）

胸廓出口是位於鎖骨與第一肋骨之間的狹窄通道（圖1），裡面通過支配手臂的神經和鎖骨下血管。當這個區域受到肌肉緊繃、姿勢不良或過度使用的影響，可能導致神經或血管被壓迫，出現手麻、手無力或循環不良等症狀。

◎高風險族群如下

●長時間使用電腦、滑手機、姿勢不良者

●重訓族，特別是常練胸肌、斜方肌的人

●久坐少動、駝背、頭前傾的上班族

●曾有鎖骨或頸部外傷、手術病史者

◎自我檢測：投降測試（圖2）

●做法：雙手舉至肩同高，手肘彎曲呈90度，手掌朝前，像「投降」姿勢。快速抓放開合手指，連續1分鐘。

●觀察：若測試過程中出現手麻、痠脹、無力或不適感，可能代表胸廓出口區域有壓迫現象。

●緩解不適：2個簡單伸展

◎輕度不適可這樣做，幫助放鬆、減壓

●頸前肌伸展（圖3）

將頭轉向一側，輕輕往斜後方仰起，另一手自然下壓。感覺前側脖子拉開，每側15秒，做3次。放鬆緊繃的斜角肌與胸鎖乳突肌，減輕神經壓力。

●單邊胸肌伸展（圖4）

一手平貼牆柱，身體向外扭轉，感覺胸口拉開。每次維持15-20秒，重複數次。手臂、手肘可以透過不同的擺位拉伸不同的胸肌纖維。改善圓肩、擴張胸廓空間，降低壓迫機會。

早期介入治療，可有效減少神經損傷與慢性疼痛風險。

（作者為得力物理治療所物理治療師）

