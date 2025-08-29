限制級
手麻到睡不著？ 當心胸廓出口症候群
文／楊辰竑
你是否曾在滑手機、用電腦或晚上睡覺時，出現手麻、手臂痠脹，甚至一陣冰冷的感覺？許多人以為只是「壓到神經」或「睡姿不良」，但如果這些狀況經常發生，尤其是單側反覆出現，小心，這可能是胸廓出口症候群警訊。
單側反覆出現 恐是警訊
胸廓出口是位於鎖骨與第一肋骨之間的狹窄通道（圖1），裡面通過支配手臂的神經和鎖骨下血管。當這個區域受到肌肉緊繃、姿勢不良或過度使用的影響，可能導致神經或血管被壓迫，出現手麻、手無力或循環不良等症狀。
◎高風險族群如下
●長時間使用電腦、滑手機、姿勢不良者
●重訓族，特別是常練胸肌、斜方肌的人
●久坐少動、駝背、頭前傾的上班族
●曾有鎖骨或頸部外傷、手術病史者
◎自我檢測：投降測試（圖2）
●做法：雙手舉至肩同高，手肘彎曲呈90度，手掌朝前，像「投降」姿勢。快速抓放開合手指，連續1分鐘。
●觀察：若測試過程中出現手麻、痠脹、無力或不適感，可能代表胸廓出口區域有壓迫現象。
●緩解不適：2個簡單伸展
◎輕度不適可這樣做，幫助放鬆、減壓
●頸前肌伸展（圖3）
將頭轉向一側，輕輕往斜後方仰起，另一手自然下壓。感覺前側脖子拉開，每側15秒，做3次。放鬆緊繃的斜角肌與胸鎖乳突肌，減輕神經壓力。
●單邊胸肌伸展（圖4）
一手平貼牆柱，身體向外扭轉，感覺胸口拉開。每次維持15-20秒，重複數次。手臂、手肘可以透過不同的擺位拉伸不同的胸肌纖維。改善圓肩、擴張胸廓空間，降低壓迫機會。
早期介入治療，可有效減少神經損傷與慢性疼痛風險。
（作者為得力物理治療所物理治療師）
