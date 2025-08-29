床戰過激GG斷裂 醫漏夜開刀修復

▲泌尿科醫師戴順慶表示，陰莖斷裂處通常會在根部，執刀醫師要分清楚尿道和陰莖海綿體的構造，以避免傷及血管和神經而影響後續功能。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

新竹40歲郭姓男子深夜掛急診，到院時扶著下身表情痛苦，彎曲身體無法站立，經醫療人員檢傷問診後，原來是夫妻適逢結婚紀念日想好好慶祝一番，藉著燈光美氣氛佳順勢「大戰一場」，孰料床戰過猛，竟不慎「啪」一聲、陰莖斷裂，郭男疼痛難耐，所幸經泌尿外科醫師深夜緊急執行修復手術，術後追蹤性功能已恢復以往風采。

東元綜合醫院泌尿外科主治醫師戴順慶表示，該個案抵達急診時陰莖海綿體已經破裂，大量血液堆積在皮下組織，垂頭喪氣彎成「鵝頸狀」，必須緊急開刀。陰莖是由兩根陰莖海綿體和一根尿道海綿體所組成，陰莖海綿體內有豐富的血管竇積存血液，外面則由堅韌的白膜包覆。雖然陰莖沒有骨頭，但是當充滿血時卻非常脆弱，經不起外力撞擊。

假設是輕微挫傷只需要口服用藥，不必手術，但如果是嚴重斷裂，就要立刻執行「陰莖白膜修補手術」，此項手術一般在半身麻醉下進行，手術會先進行止血、清除血塊，再修復白膜斷裂處，使用不可吸收縫線縫合，最後加針注水確認手術完整。

戴順慶叮囑，造成陰莖斷裂的最主要原因，有8成是因為性交而受傷，最常見的姿勢是女上男下，因陰莖滑脫「錯位頂撞」而導致白膜破裂，隨之而來的是劇烈疼痛，並可見皮下出血腫脹呈現深紫色，外觀扭曲變形成一團。僅有少數是撞到桌子、床角等硬物而受傷或是使用不當的器械，或因服用藥物導致睡夢中不慎撞擊而斷裂。

醫籲儘速到院治療 避免後遺症

由於這種案例時常發生在深夜，萬一真的不慎發生斷裂，第一時間可以用繃帶加壓止血，並在6小時內盡速到院治療，超過黃金治療時間可能導致陰莖嚴重彎曲、動靜脈廔管、陽萎，甚至是陰莖組織壞死，喪失性功能等後遺症，情況嚴重時甚至會影響尿道海綿體而導致血尿或排尿困難。手術後需要禁慾6週才能「重新開機」，要注意行房的姿勢及力道不可過猛。

