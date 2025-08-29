自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

床戰過激GG斷裂 醫漏夜開刀修復

2025/08/29 05:30
床戰過激GG斷裂 醫漏夜開刀修復

▲泌尿科醫師戴順慶表示，陰莖斷裂處通常會在根部，執刀醫師要分清楚尿道和陰莖海綿體的構造，以避免傷及血管和神經而影響後續功能。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

新竹40歲郭姓男子深夜掛急診，到院時扶著下身表情痛苦，彎曲身體無法站立，經醫療人員檢傷問診後，原來是夫妻適逢結婚紀念日想好好慶祝一番，藉著燈光美氣氛佳順勢「大戰一場」，孰料床戰過猛，竟不慎「啪」一聲、陰莖斷裂，郭男疼痛難耐，所幸經泌尿外科醫師深夜緊急執行修復手術，術後追蹤性功能已恢復以往風采。

東元綜合醫院泌尿外科主治醫師戴順慶表示，該個案抵達急診時陰莖海綿體已經破裂，大量血液堆積在皮下組織，垂頭喪氣彎成「鵝頸狀」，必須緊急開刀。陰莖是由兩根陰莖海綿體和一根尿道海綿體所組成，陰莖海綿體內有豐富的血管竇積存血液，外面則由堅韌的白膜包覆。雖然陰莖沒有骨頭，但是當充滿血時卻非常脆弱，經不起外力撞擊。

假設是輕微挫傷只需要口服用藥，不必手術，但如果是嚴重斷裂，就要立刻執行「陰莖白膜修補手術」，此項手術一般在半身麻醉下進行，手術會先進行止血、清除血塊，再修復白膜斷裂處，使用不可吸收縫線縫合，最後加針注水確認手術完整。

戴順慶叮囑，造成陰莖斷裂的最主要原因，有8成是因為性交而受傷，最常見的姿勢是女上男下，因陰莖滑脫「錯位頂撞」而導致白膜破裂，隨之而來的是劇烈疼痛，並可見皮下出血腫脹呈現深紫色，外觀扭曲變形成一團。僅有少數是撞到桌子、床角等硬物而受傷或是使用不當的器械，或因服用藥物導致睡夢中不慎撞擊而斷裂。

醫籲儘速到院治療 避免後遺症

由於這種案例時常發生在深夜，萬一真的不慎發生斷裂，第一時間可以用繃帶加壓止血，並在6小時內盡速到院治療，超過黃金治療時間可能導致陰莖嚴重彎曲、動靜脈廔管、陽萎，甚至是陰莖組織壞死，喪失性功能等後遺症，情況嚴重時甚至會影響尿道海綿體而導致血尿或排尿困難。手術後需要禁慾6週才能「重新開機」，要注意行房的姿勢及力道不可過猛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中