自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

名律師老父喘不過氣送醫 醫揭偏方險害命

2025/08/29 05:30
名律師老父喘不過氣送醫 醫揭偏方險害命

▲彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，高血壓有「沉默殺手」之稱，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺間傷害心臟、腦部、腎臟與血管，患者務必規律服藥、定期檢。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

名律師老父喘不過氣送醫 醫揭偏方險害命

▲醫院檢查發現，李翁因心臟衰竭，血液無法有效泵送全身，堆積在心臟與肺部，造成肺水腫與嚴重缺氧。（彰化醫院提供）

知名律師李怡貞的70歲父親，日前在彰化溪湖老家突然喘不過氣，送醫急診時血氧濃度僅剩70％（正常值95％以上），情況危急，經醫師緊急插管後送進加護病房，才撿回一命。彰化醫院指出，李父長年罹患高血壓卻未就醫，僅喝「檸檬水」舒緩，導致心臟衰竭、冠狀動脈阻塞，最後引發急性肺水腫，險些釀成憾事。

名律師老父喘不過氣送醫 醫揭偏方險害命

▲70歲李翁患有高血壓，卻依賴喝檸檬水養生，導致心臟衰竭，引發急性肺水腫，經急救後才保住一命，術後積極復健。（彰化醫院提供）

罹高血壓僅喝「檸檬水」舒緩

彰化醫院心臟內科主任何東錦指出，病人送到急診時已喘到說不出話，血氧僅70％，立即插管才暢通呼吸。進一步檢查發現，李翁因心臟衰竭，血液無法有效泵送全身，堆積在心臟與肺部，造成肺水腫與嚴重缺氧，後續再檢查出冠狀動脈阻塞，醫師已為其放置支架，另有主動脈瓣膜閉鎖不全，則以藥物治療控制，病情逐漸穩定。

回想當天驚魂，李父說自己獨自在農舍時，突然全身冒冷汗、呼吸急促，喝茶、喝檸檬水甚至沖冷水澡，都毫無效果，忍了兩小時才打電話向家人求救。家人則透露，他身體不適已持續約2年，但總認為「喝檸檬水」就能緩解不適，拒絕就醫，完全不知道自己罹患高血壓與心臟疾病。

何東錦指出，這起個案顯示「高血壓才是真正的元凶」。李翁長期未服藥控制血壓，導致心臟功能逐步惡化，最後引爆連串危及生命的病症。

醫提醒高血壓是沉默殺手

醫師提醒，高血壓素有「沉默殺手」之稱，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺間傷害心臟、腦部、腎臟與血管。心臟功能不佳的患者不宜過量攝取水分，否則會加重心臟負荷、惡化肺積水。李父長期「靠喝檸檬水養生」的習慣，實際上等於火上澆油。

何東錦呼籲，高血壓患者務必規律服藥、定期檢查，若出現胸悶、呼吸困難等警訊，應立刻就醫，不要拖延，更不要迷信偏方或諱疾忌醫，否則錯過治療時機，身體傷害將愈來愈大。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中