健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中元普度也要顧食安 5大要訣健康吃

2025/08/28 05:30
中元普度也要顧食安 5大要訣健康吃

▲營養師提供防範食物中毒要訣。（奇美醫學中心提供）

記者吳俊鋒／台南報導

中元普度也要顧食安 5大要訣健康吃

▲中元普度將至，民眾會準備豐盛的供品，營養師提醒，要防範食物中毒。（奇美醫學中心提供）

農曆中元普度時節，家戶或宮廟常會準備澎湃的牲禮等祭拜供品，奇美醫學中心營養師呼籲，在台灣高溫、潮濕的環境下，極易成為細菌滋生的溫床，一不小心可能導致食物中毒，好兄弟還沒吃，人就先「拉肚子」，提出5大防範要訣。

5大要訣分別是「牲禮祭祀不超過2小時，拜完立即處理」、「充分覆蓋，避免污染」、「享用前務必徹底加熱」、「生食與熟食分開處理」，以及「罐頭、乾貨也不能輕忽」等，希望民眾多注意，吃得健康又安全。

祭拜熟食 勿超過2小時

奇美營養科組長賴春宏表示，有些民眾習慣將牲禮一直擺在室外供桌，而攝氏7至60度之間，細菌最容易繁殖，尤其炎熱季節，放置超過1小時，更可能倍數增長，提高食物中毒的風險。建議熟食應縮短祭拜時間，勿超過2小時，若氣溫超過32度，最好1小時內結束，之後要迅速進行分裝，並冷藏或冷凍，特別是比較不耐放的魚肉、海鮮等，更該優先處理，並盡快吃完。

賴春宏指出，普度供品上經常會插著香，且長時間暴露在戶外，導致灰塵、蚊蟲落在食物上，祭拜時應使用保鮮膜，或以器皿將熟食蓋好，避免外部污染；若有污染，要切除、丟棄，切勿心存僥倖，保鮮膜不要直接接觸高溫、高油的食物，以免塑化劑溶出。

賴春宏強調，老一輩多誤認拜過的食物只要沒有異味，就可以直接吃，其實是錯誤的觀念，即使看起來沒有變質，但祭祀過程中已經滋生肉眼無法見到的細菌，下肚後，可能引起腸胃不適。牲禮食用前務必加熱，確保食物溫度達到攝氏70度以上，才能有效殺滅病原菌；如果自行烹煮供品，要遵循生、熟分開的處理原則，避免交叉污染，且使用不同的砧板、刀具，或在切換時徹底清潔。

至於罐頭、乾貨，也應在購買或食用前檢查包裝完整性，賴春宏說，要查看是否有凹陷、生鏽、膨脹、破損、漏氣等狀況。

