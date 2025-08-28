自由電子報
患者5年暴增22% 創新青光眼手術 降眼壓效果好

2025/08/28 05:30
患者5年暴增22% 創新青光眼手術 降眼壓效果好

▲醫師提醒青光眼患者務必要遵從醫囑用藥治療，切勿自行停藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

青光眼被稱為「視力小偷」，是造成國人失明的重要原因之一，健保統計顯示，台灣青光眼患者5年內從35萬人增至43萬人，成長幅度高達22%。醫師提醒，目前超過40萬人正與病魔搏鬥，若錯過治療黃金期，恐怕再也無法挽回視力。

逾半患者自行停藥 錯失控制時機

三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長呂大文指出，高度近視人口增加，加上健檢普及與診斷科技進步，讓更多患者被揪出。青光眼的成因在於房水排出受阻，造成眼壓升高，長期壓迫視神經，導致逐漸萎縮，病程早期幾乎沒有症狀，往往等到出現視線模糊或視野缺口時，已是中晚期，治療難度大幅提高。

呂大文提醒，目前青光眼治療方式以藥物為主，透過降低眼壓延緩病情，但超過一半患者會因眼部不適，如刺痛、灼熱感、視力模糊，或頭暈、噁心、心跳變慢、氣喘等不適而自行停藥，加速視野缺損，如同雪球越滾越大，愈到後期，視力流失愈快。

呂大文表示，若藥物或雷射效果不佳，醫師則會建議手術。傳統濾過手術降壓效果明顯，但恢復期長、併發症風險高；微創手術則以小傷口、恢復快見長，但降壓幅度有限，近年臨床也發展出結合兩者優點的「合併術式」，提供更多選擇。

傳統+微創合併術式 傷口小恢復快

1名68歲女性患者因眼壓控制不佳，由開業醫師轉介至三總眼科，今年4月接受「微小樑切除及支架合併手術」，術前眼壓高於20毫米汞柱，術後穩定降至7至8毫米汞柱，目前恢復良好。她直言，術後生活品質改善許多，視線不再因壓力變化而模糊，心情也放鬆不少。

呂大文表示，這項合併手術以「內引外流、雙管齊下」為特色，兼具傳統與微創手術優點，臨床證實能顯著降壓、提升成功率，同時縮短恢復期。

呂大文強調，無論選擇何種治療，核心都是「控制眼壓、延緩惡化」，一旦視神經受損便無法逆轉，因此「及早發現、及早治療」才是關鍵。建議40歲以上民眾，尤其是高度近視或有家族病史，務必定期檢查眼壓與視神經，搭配醫師建議持續治療，就不會讓「視力小偷」有機可乘。

