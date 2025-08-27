自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高中女長期睡眠不足 竟耳中風

2025/08/27 05:30
高中女長期睡眠不足 竟耳中風

▲陳思齊醫師提醒，一旦單側耳朵發現聽力模糊情況，應盡快就醫。 （聯新國際醫院提供）

記者黃政嘉／桃園報導

1名高中女生因長期睡眠不足、課業壓力大，突然睡覺起床後，驚覺左耳聽不見。就醫檢查發現左耳平均聽力損失達70分貝，確診「突發性耳聾」，還好及時住院治療，接受類固醇藥物與自費高壓氧輔助治療後，治療3週聽力就恢復正常；醫師提醒，若民眾出現單側耳朵聽不清，應立即到耳鼻喉科檢查，勿掉以輕心。

治療3週 聽力恢復正常

聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊指出，突發性耳聾又稱耳中風，是1種急性聽力受損的疾病，患者常在毫無預警下，出現單側聽力降低，同時伴隨耳鳴、耳悶，甚至眩暈等症狀，好發於季節轉換、過度疲勞、病毒感染或睡眠不足時，不分年齡族群都可能發生，目前約7成患者的病因不明。

把握7天內黃金治療期

陳思齊說，突發性耳聾最關鍵在發作後7天內的黃金治療期，一旦延誤，即使治療也可能導致永久性聽力損傷。標準治療以類固醇藥物為主，包括口服、靜脈注射及耳內注射3種方式。臨床證實，類固醇是目前最有效的治療方案，而短期治療不會造成明顯影響，

陳思齊也提醒，突發性耳聾的治療效果因人而異，年紀小於40歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、且於1週內接受治療的病患，治療的效果最佳，約1/3的患者可完全恢復聽力、恢復部分聽力，另1/3則無法改善；若治療延誤逾2週，療效恐將減半；若延誤逾1個月，則因聽神經損傷定型，聽力將難以挽回。

