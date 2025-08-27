自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

對抗高溫精蟲殺手 6大生活習慣護生殖健康

2025/08/27 05:30
對抗高溫精蟲殺手 6大生活習慣護生殖健康

▲謝昆霖醫師（右）與張菁萍教授提醒，做好日常生活6大生活習慣，可保護男性生殖健康。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

對抗高溫精蟲殺手 6大生活習慣護生殖健康

▲對抗高溫精蟲殺手，日常應遠離局部熱源，避免將筆電直接放在大腿上。（記者劉婉君攝）

全球暖化，小心高溫不只讓人熱中暑，還可能使男性生殖系統「失靈」。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖與醫學研究部腦心血管研究室教授張菁萍合作，透過動物實驗證實，長期處於高溫環境或從事高強度產熱活動，可能使得睪丸無法有效散熱，導致精蟲品質與數量急劇下降，甚至引發性功能障礙，做好日常生活6大生活習慣，幫助保護男性生殖健康。

害睪丸縮小 器質性傷害難逆轉

張菁萍與謝昆霖3年研究發現，在攝氏35至36度的高溫環境下，每天暴露2小時、長達56天，睪丸的體積會縮小30-40%，且器質性的傷害多數是不可逆。

張菁萍表示，研究團隊首創「老鼠跑步機」裝置，模擬人類在炎熱環境中進行高強度運動所產生的「運動型熱中暑」，並系統性分析熱壓力對動物各生理系統的影響，發現高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，使得精蟲工廠睪丸無法順利運作，造成睪固酮分泌減少，包括睪丸、副睪丸、攝護腺等相關器官組織也有不等程度的破壞，連鎖反應不僅會讓精蟲生成效率大幅降低，甚至會影響雄性動物的勃起硬度，造成性能力與生育能力雙重受損。

謝昆霖指出，農夫、建築工人、外送員等戶外工作者；搬運工、三鐵及馬拉松選手等高強度勞動者；廚師、熔爐工、鋼鐵廠作業員等室內高溫作業者；司機、工程師、消防員等久坐或密閉空間工作者；穿緊身衣、泡溫泉、用電熱毯等常接觸熱源者，都是這類高溫傷害的高危險族群。

◎日常6大生活習慣對抗「高溫精蟲殺手」

●盡量避開於上午10時至下午2時高溫時段長時間待在戶外，並避免待在悶熱、通風不良的場所。

●穿著透氣舒適，讓陰囊保持通風。

●遠離局部熱源，避免將筆電直接放在大腿上。

●維持健康生活。

●善用降溫設備。

●主動健康檢查。

謝昆霖提醒，若有不孕、性功能異常等狀況，應及早就醫，並主動告知是否有高溫暴露史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中