「咬牙切齒」也是病 針灸搭配中藥可緩解

70歲阿嬤因牙齒不自覺會快速咬合和顫抖，長年飽受「咬牙切齒」困擾，縱然求醫多年始終難解。經醫師診斷阿嬤是長期焦慮、壓力大，罹患「顳顎關節症候群」，經中藥搭配針灸治療，1個多月後，咬牙緊繃感和發作的頻率終於明顯減輕和減少。

長期焦慮釀「顳顎關節症候群」

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳姵潁說，顳顎關節是連接下顎骨跟顳骨的重要關節，容易因壓力、習慣性動作或外力等影響，導致關節活動受限或出現疼痛。常見的症狀有：張口困難、咬牙、咀嚼疼痛、嘴歪、咬合不正、頭痛、眩暈等。

這種顳顎關節疼痛在中醫屬於「痹症」。調理上，會視患者體質狀況，選用像是小柴胡湯、柴胡疏肝湯來疏肝理氣，並搭配疏經活血湯、血府逐瘀湯來促進血液循環，有時也會酌加補腎、健脾的藥物，使臟腑功能更加平衡。針灸時會在顳顎關節附近的下關、頰車、翳風、耳和髎等穴位下針以放鬆局部肌肉；另配合遠端合谷、外關、太衝、陽陵泉等疏通經絡。

她說，患者平時在家可熱敷顳顎關節，日常避免托腮、單側咀嚼等不良習慣，減少張大嘴或咬硬物的動作，有效降低關節負擔。另外搭配適度快走或超慢跑等也能舒緩情緒壓力，緩解顳顎關節的相關症狀。

