健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老婦「疑神疑鬼」 竟是失智症作祟

2025/08/26 05:30
老婦「疑神疑鬼」 竟是失智症作祟

▲吳姵潁醫師說，針灸特定穴位也可以改善因為壓力、焦慮引發的「咬牙切齒」。（記者黃美珠攝）

記者吳俊鋒／台南報導

75吳姓老婦2年前開始記性逐漸衰退，丟三落四，兒女誤以為正常老化的過程，最近吳婦卻總妄想家中物品遭竊，並堅持有不明人士入侵，一直要求報警追查，變得疑神疑鬼，且情緒起伏劇烈。家屬帶她就醫檢查、診斷後，竟是失智症作祟。

嘉南療養院高年精神科主任沈正哲強調，記性差不僅是老化的警訊，也潛藏一些危險因子，家屬要多關心長輩的徵兆，早期診治、協助改善，否則更可能合併精神行為症狀。

沈正哲說，吳姓老婦2年來記性衰退，最近卻從遺忘變成懷疑，不斷要求報警，追查被偷的物品、逮捕闖入的歹徒，一直鬧脾氣，讓子女們相當困擾，生活上更是備感壓力，在接受藥物與非藥物治療後，其妄想明顯減輕，情緒也較穩定，家屬照顧負擔也大幅下降。

女性及三高都是危險因子

沈正哲指出，失智症並非單純的「記性差」，其危險因子包含女性，以及高血壓、高血糖、高血脂等3高族群，還有教育程度較低、家族病史、頭部外傷或中風等，提醒民眾多注意。

失智症的常見症狀除了記憶力下降，還有語言表達困難、判斷力下降、妄想或幻覺，以及情緒、行為改變等，精神行為症狀更是導致家屬照顧壓力與衝突的主因。

沈正哲提到，失智症不可怕，及早發現、治療才是關鍵，病情越能獲得控制，可延緩惡化，精神行為症狀也能有效改善。建議民眾若發現長輩出現記性衰退、情緒異常或不合理懷疑言行等，應盡速安排醫療、評估。

他籲請民眾，給失智長輩1個被理解、照顧的機會，再結合職能治療、心理治療，還有支持團體等資源，協助患者、家屬共同面對疾病挑戰，並減少辛苦與無助感。

