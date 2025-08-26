91歲阿祖踩空髖關節骨折 中西醫整合照護2週出院

▲患者的左腳髖關節骨折（左），接受骨折固定手術（右）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲李聰界醫師為患者進行「手術後疼痛中醫輔助療法」。（記者陳建志攝）

91歲陳姓老翁已當「阿祖」，日前因開心趕著下樓開門迎接兒孫回家，一不小心腳踩空，當場左腳痛到動彈不得，家屬趕緊將他送急診。檢查發現是左邊髖關節粉碎性骨折，先由骨科醫師進行緊急手術，並接受骨質疏鬆症的治療和急性後期整合團隊照護外，還安排中醫團隊加入，藉由中西醫整合照護，2週後順利出院，重享天倫之樂。

▲黃贊文部長（左）和李聰界主任（右）整合中西醫照護，讓9旬翁順利出院。（記者陳建志攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，老人家不小心跌倒後容易造成骨折。在所有骨質疏鬆性骨折中，髖關節骨折是最難處理的，骨折後1年內的死亡率高達20%。主要的原因是骨折後行動不便，在病床上的照顧非常麻煩，加上老人家容易有內科疾病，需要一整個團隊的整合照護。

請繼續往下閱讀...

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任李聰界說明，中醫認為，全身的氣血順條與臟腑筋脈有密切相關，如《正體類要》序中說：「肢體損於外，則氣血傷於內。營衛有所不貫，臟腑由主不和。」

李聰界表示，治療以局部與整體兼顧（內外兼治)、軟組織與骨並重（筋骨並重）、固定與活動結合（動靜結合）、術者與病人配合（醫患協作），在早期手術後復原期，中醫針灸的舒筋通絡，搭配中藥的活血化瘀，生筋長骨等處方如杜仲、續斷、骨碎補等，可有效改善手術病人的復原狀況。

李聰界和黃贊文表示，隨著超高齡社會到來，骨質疏鬆性骨折的病人越來越多，當活動力下降，肌力萎縮的速度相當快，也容易引起嚴重併發症而危及生命。透過整合西醫的骨科、復健科、內科、營養師以及中醫的「手術後疼痛中醫輔助療法」，可讓患者在術後儘早下床活動和肌力訓練，減少老人家手術後的併發症發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法