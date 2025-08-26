自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦天天騎打檔摩托車 施力過度出現「扳機指」

2025/08/26 05:30
婦天天騎打檔摩托車 施力過度出現「扳機指」

▲醫師透過高能量雷射治療扳機指，大幅減輕疼痛的感覺。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

婦天天騎打檔摩托車 施力過度出現「扳機指」

▲患者也可居家透過簡單手指伸展操，舒緩緊繃的肌腱。（照片提供／趙明哲）

63歲的廖阿姨平常總愛騎乘伴她數十年的打檔車外出，但因長年靠左手轉動離合器，導致左手拇指累積性過度彎曲施力，出現「扳機指」症狀，不僅無法騎車、做家務，連跟孫子合照時比讚，都讓她痛到快飆淚，所幸安排物理治療高能量雷射後，疼痛度明顯減緩，但也建議改騎乘自動變檔機車，才能繼續享受追風樂趣。

高能量雷射治療 減緩疼痛

患者就診時抱怨，最近騎摩托車外出時，左手拇指經常疼痛無法自然彎曲伸直，每次到市場買菜、逛街、下廚或做家事都相當不便，甚至要跟孫子們拍照比讚都痛到立刻縮手，聽完後先安排高解析度超音波檢查，明顯發現左拇指屈指肌腱在掌指關節處有明顯腫脹與低迴音變化，理學檢查也有局部壓痛，是典型狹窄性腱鞘炎的表現，也就是俗稱的「扳機指」。

經細問後才發現原來患者每天都會騎乘打檔摩托車（俗稱「檔車」）作為代步工具，由於需要經常使用左手轉動打檔，在長期騎乘與機械老舊的影響下，造成左拇指長期累積性過度彎曲施力，進而慢性發炎腫脹，出現「扳機指」症狀，建議接受物理治療與高能量雷射，2週後明顯恢復手指靈活度，也不再疼痛難以工作。

患者也可居家復健，首先是減少重複性的手指動作，讓手指得到充分休息，避免再次發炎，同時每天熱敷患處，促進血液循環加速復原。空閒時，則可以執行手部伸展運動，將患側手指伸直、手掌向上，另一手輕輕將手指往反方向拉，感覺到輕微拉扯感即可，舒緩緊繃的肌腱，都是加速復原的小撇步。

此外，考量銀髮族的視力退化、步行速度減緩（肌肉骨骼關節功能異常）、認知反應能力日漸衰退，都會引響長輩的行動能力，建議患者將交通工具更換為新型變檔機車，雖然少了一份懷舊感情，但卻能多了一份安全保障。

重複的機械性活動很容易造成局部肌腱的發炎損傷，而且受傷部位不只局限於四肢末端，除了扳機指外，也建議銀髮族每天都保持適當的運動量，要做健康操與拉筋運動，以享受快樂的銀髮生活。

（作者為崇心復健科診所院長）

