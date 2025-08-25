自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

預防失智 從梳頭開始

2025/08/25 05:30
預防失智 從梳頭開始

▲中醫按摩穴位。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

預防失智 從梳頭開始

▲四神聰位。（照片提供／林美蓉）

「台大名醫林芳郁罹患失智症」新聞讓不少人感到訝異又不安，有患者跟我說：「我以為我有在用腦就不會失智！」

預防失智 從梳頭開始

▲從頭頂稜線開始，以耳朵為中心畫同心圓梳頭，是預防失智的最方便方法。（照片提供／林美蓉）

罹患成因分3類

失智的成因主要分3類：1.特定疾病，例如阿茲海默症﹔2.腦部損傷，中風或腦部外傷後遺症﹔3.老年性退化。根據衛福部2024年3月21日調查結果，100位65歲以上長者中就有8位罹患失智，而且遍布各階層不同身分，其中不乏教授、工程師、醫師等專業人員等，原來，每個人與失智的距離都並不遠。

中醫說「心者，君主之官」、「心藏神」，所以心血不足會記憶力減退，心氣不足會神智昏朦﹔又說「腦為髓之海」、「腎主骨生髓」，所以腎氣腎精衰弱，則髓海空虛，腦部退化得快。

因此，依照身體狀態，該養心就要養心，該補腎就要補腎，若有血瘀或肝陽亢等中風的傾向，則要盡快改善狀態，防止中風。

又因為熬夜最會耗傷陰血，所以良好的睡眠才能維持充足的心血與腎陰。均衡的營養和適當的運動，可以讓心氣與腎精維持較佳狀態，延緩老化，這些就都是在預防失智。

針灸開竅醒腦

面對失智，「十二正經」裏常用到百會、神庭、本神等許多開竅醒腦的穴位，近代又多了專職開智的四神聰、神三針等針法，還有劃分成運動、感覺、言語、平衡等不同反應區的頭皮針，這些頭部的穴位沒被肌肉層蓋住，用針效果很強，自己按壓刺激也可有作用！

若嫌經穴位置不好找，最方便的方法就是沿著經絡梳頭，簡單來說，以耳朵為中心畫同心圓，這也能對腦部產生刺激，喚醒機能。

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

