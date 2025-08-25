孩子發展遲緩 及早尋求專業協助

▲孩子在6歲以前，若出現發展指標異常，建議提高警覺尋求專業協助。 （照片提供／劉奇鑫）

文／劉奇鑫

當孩子的發展篩檢結果顯示「疑似發展遲緩」，許多家長會感到焦慮與迷惘，不知道該如何協助孩子。2024年7月1日起，國民健康署擴大提供7歲以下兒童免費發展評估，讓更多孩子能夠及早發現、及早介入，對長遠發展帶來正面助益。

7歲以下兒童免費評估

發展遲緩是指兒童在認知、生理、語言、社會情緒或生活自理等領域，發展出現異常並經評估確認。許多家長常疑惑：「我的孩子這年紀該會什麼？也有去上幼兒園啊！老師也沒有特別的反應啊！怎麼感冒去看個醫生，就被判定為發展遲緩？」其實，國民健康署的《兒童健康手冊》是掌握孩子發展指標的重要工具，若發現孩子未能完成手冊上的項目，就應提高警覺，尋求專業協助。

◎面對發展遲緩，可以這樣做

●尋求專業評估：儘速帶孩子至兒童發展聯合評估中心，透過職能、語言治療師及心理師等專業人員評估，完整了解孩子的發展狀況。

●建立支持系統：可尋求社區資源、早療中心或家長團體協助，從同儕經驗中獲得情緒支持與實務建議。

●融入生活介入：在日常生活中，透過遊戲促進語言發展、簡單家事操作強化精細動作技巧、親子共讀故事書增進認知發展，每天的互動都是孩子進步的契機。

●善用政府資源：各縣市政府提供學齡前兒童早期療育費用補助，補貼療育及交通費用，減輕家庭負擔。請洽戶籍所在地社會處查詢詳情。

●保持耐心與信心：發展遲緩不代表未來受限。許多孩子透過早期療育能有顯著進步，甚至趕上同齡。家長的正向態度與持續陪伴，是孩子成長路上最強大的力量。

職能治療師給家長5大建議

孩子的發展是一段獨特的旅程，每個孩子都有自己的步調。當篩檢結果出現異常，請別慌張或自責，及早發現、及早介入，是幫助孩子的最佳方式。

（作者為彰化基督教醫院職能治療師）

