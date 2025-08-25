自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孩子發展遲緩 及早尋求專業協助

2025/08/25 05:30
孩子發展遲緩 及早尋求專業協助

▲孩子在6歲以前，若出現發展指標異常，建議提高警覺尋求專業協助。 （照片提供／劉奇鑫）

文／劉奇鑫

當孩子的發展篩檢結果顯示「疑似發展遲緩」，許多家長會感到焦慮與迷惘，不知道該如何協助孩子。2024年7月1日起，國民健康署擴大提供7歲以下兒童免費發展評估，讓更多孩子能夠及早發現、及早介入，對長遠發展帶來正面助益。

7歲以下兒童免費評估

發展遲緩是指兒童在認知、生理、語言、社會情緒或生活自理等領域，發展出現異常並經評估確認。許多家長常疑惑：「我的孩子這年紀該會什麼？也有去上幼兒園啊！老師也沒有特別的反應啊！怎麼感冒去看個醫生，就被判定為發展遲緩？」其實，國民健康署的《兒童健康手冊》是掌握孩子發展指標的重要工具，若發現孩子未能完成手冊上的項目，就應提高警覺，尋求專業協助。

◎面對發展遲緩，可以這樣做

●尋求專業評估：儘速帶孩子至兒童發展聯合評估中心，透過職能、語言治療師及心理師等專業人員評估，完整了解孩子的發展狀況。

●建立支持系統：可尋求社區資源、早療中心或家長團體協助，從同儕經驗中獲得情緒支持與實務建議。

●融入生活介入：在日常生活中，透過遊戲促進語言發展、簡單家事操作強化精細動作技巧、親子共讀故事書增進認知發展，每天的互動都是孩子進步的契機。

●善用政府資源：各縣市政府提供學齡前兒童早期療育費用補助，補貼療育及交通費用，減輕家庭負擔。請洽戶籍所在地社會處查詢詳情。

●保持耐心與信心：發展遲緩不代表未來受限。許多孩子透過早期療育能有顯著進步，甚至趕上同齡。家長的正向態度與持續陪伴，是孩子成長路上最強大的力量。

職能治療師給家長5大建議

孩子的發展是一段獨特的旅程，每個孩子都有自己的步調。當篩檢結果出現異常，請別慌張或自責，及早發現、及早介入，是幫助孩子的最佳方式。

（作者為彰化基督教醫院職能治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中