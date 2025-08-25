腳踝扭傷分3類 不當治療恐留後遺症

▲圖2：浮針治療讓受傷缺血缺氧的筋膜和肌肉獲得紓解。 （照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲圖1：穴位針灸有助於支持韌帶修復與避免肌肉萎縮。（照片提供／邱伯恩）

一個不小心腳一拐，腳踝就受傷了。這類病人不分年齡層，受傷後行動不便影響生活品質，如果治療方法不當，往後踝關節很容易再扭傷，不能不慎。

▲腳踝扭傷若治療不當，恐會造成關節穩定性變差、運動不協調等，日後踝關節更容易扭傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

球類運動受傷比率高

不論是運動員還是一般民眾，腳踝扭傷都很常見。根據統計，踝關節受傷的比例在特定幾項運動中非常高，例如在籃球運動中高達79%，在棒壘球中達74%，其他球拍類運動，如網球、羽球等也是很容易發生。

反覆的踝關節扭傷容易產生許多後遺症，平均扭傷達5次以上，高達38%的踝關節出現不穩定的狀態，並且持續有局部疼痛、僵硬、無力感等問題。

踝關節是由脛骨、腓骨與距骨構成，具備上下彎曲及部分旋轉能力，並透過多條韌帶維持穩定。

◎依照損傷部位，可分3類型：

●外側踝關節扭傷：嚴重程度分為3級，從韌帶拉傷（第1級）、部分斷裂（第2級），到完全斷裂（第3級）。患處除了疼痛、持續腫脹外，往往伴隨關節不穩定與無力感。

●內側踝關節扭傷：通常發生於與其他運動員接觸碰撞時，如果伴隨外側扭傷、高位踝關節損傷或骨折，復原期就會較長；若僅涉及淺層結構，則預後較佳。

●高位踝關節扭傷：常見於高衝擊運動，如橄欖球、足球、籃球等，高位踝關節扭傷的預後較差，需較長的恢復期，部分案例可能需接受手術治療。

踝關節扭傷的復健，早期仍然以RICE（休息、冰敷、壓迫、抬高）為原則。

傳統醫學對腳踝扭傷的治療多採用針灸，在踝關節扭傷後的急性與恢復期皆很有幫助。針灸有助於支持韌帶修復與避免肌肉萎縮，如刺激足三里與陽陵泉穴位（圖1）以維持神經肌肉活性，縮短恢復期。另外在運動醫學中心門診也可以使用浮針治療（圖2）配合運動修復訓練。

運動前熱身保護關節

浮針是藉由鬆動皮下疏鬆結締組織，解除緊繃的筋膜，讓受傷缺血缺氧的筋膜和肌肉獲得紓解，對足踝扭傷的急性疼痛有好的臨床成效。

踝關節在首次受傷後若治療不當，恐會造成關節穩定性變差、運動不協調等，致日後踝關節更容易扭傷。建議常做適量運動，運動前做好熱身活動，保持肌肉的力量和柔韌性，以減少踝關節受傷。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

