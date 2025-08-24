自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

濕疹4病因 中醫對症止癢癢

2025/08/24 05:30
濕疹4病因 中醫對症止癢癢

▲按壓足三里穴，能調節免疫功能。 （照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

30多歲的陳先生，每當季節變化，身體就容易長濕疹，睡眠和工作都因癢到不行而大受影響，經治療幾週後，皮膚癢的現象明顯改善許多，終於可以安然入睡。

◎濕疹其實是皮膚發炎的泛稱，包含以下幾種疾病：

●異位性皮膚炎：容易有脫皮、紅疹、組織液，苔癬化或結痂，常見於小孩，但也有人到成人後仍持續發作惡化。

●汗皰疹：發作於手掌腳掌等汗腺發達位置。

●富貴手：常見在皮膚敏感常常反覆接觸清潔劑者。

分成食積、瘀血、濕熱、寒濕

中醫按照其發病原因，可以分成食積、瘀血、濕熱、寒濕。若為飲食造成者，必須找出其過敏原，盡量避免吃加工食品或油炸食物，多吃富含Omega-3食物或富含維他命C食物，但若同時有蕁麻疹者，盡量避免食用高水楊酸食物（如龍鬚菜、山蘇、柳丁和酪梨）。

中醫治療常使用消食化積藥物，改善腸胃道機能和腸道菌叢。若容易便秘或腹瀉者，則可以使用通便抗發炎或利水滲濕的藥物來治療，以及吃四神湯健脾利濕；若皮膚濕疹與天氣相關，通常為寒濕或濕熱；若天熱加重者，治療可以使用清熱瀉火藥物，並可多吃綠豆利水。

若是天冷加重者，中藥使用溫陽益氣藥物，平常可適時的喝點薑茶來改善身體的寒性與發炎。若皮膚病久，表皮增厚且皮膚暗沉者，可能為瘀血體質；女性患者必須搭配治療月經，減緩月經來時，不適症狀加重。

中醫治療則會使用滋陰潤燥和補氣化瘀藥物，平常食療則可以搭配洛神和山楂來活血化瘀。但若平常容易胃痛或潰瘍者，建議不要空腹服用。

濕疹患者平常需常保濕，打掃時務必戴手套，避免接觸太刺激的清潔劑，勿用熱水洗澡；適度按壓足三里穴，可增強脾胃功能，更有機會告別濕疹。

（作者為好康中醫診所院長、馬偕中醫部內科兼任主治醫師）

