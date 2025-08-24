甲亢停藥未追蹤 心悸不適才知復發

▲醫師說明病情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／陳依君）

文／陳依君

42歲李小姐最近情緒起伏大，且有輕微吞嚥不適，經詢問發現，李小姐10年前因甲狀腺機能亢進有吃藥控制，之後因甲狀腺激素控制良好，及抽血追蹤病情穩定而逐漸停藥，後續卻沒有定期回診追蹤，才會出現心悸不適。經抽血檢測發現，最近發生的不適感，都是因甲狀腺機能亢進復發而引起，經配合醫囑繼續用藥後，身體狀況才改善。

造成甲狀腺機能亢進的原因很多，像是甲狀腺毒性結節、腦下垂體腺瘤、妊娠絨毛膜癌等，其中最常見的原因為瀰漫性甲狀腺毒症（即葛瑞夫氏病）。

請繼續往下閱讀...

甲狀腺機能亢進的發生率女性高於男性，常見症狀包括：心悸、手抖、多汗、腹瀉、體重減輕、月經異常、脖子腫大，有些人還會伴隨凸眼現象，通常需要抽血檢查甲狀腺功能，及自體免疫抗體功能狀況。

甲狀腺機能亢進目前主要治療方式有3種：服用抗甲狀腺藥物、放射碘治療，及開刀切除甲狀腺。口服藥物為第一線治療，但當藥物無法控制，或體質對藥物副作用特別嚴重時，才會建議病人開刀治療。

少吃含碘食物 不能自行停藥

根據臨床經驗，許多甲狀腺機能亢進患者，因服藥後變胖而自行停藥，往往不到半年，又因身體不適再就診，如此一來，造成病況不斷反覆發生，除了讓自己更不舒服，也不利疾病控制。

甲狀腺機能亢進患者，平時應少吃含碘食物，包括海帶、紫菜，若是外食者，可以把青菜過水後再吃，以減少鹽分含量。因抽菸可能使眼凸的狀況更難治療，所以務必戒菸。

由於壓力和焦慮可能誘發或加重甲狀腺機能亢進的症狀，可以學習放鬆技巧，有助於壓力管理。

甲狀腺機能亢進可能影響受孕，懷孕期間若未妥善控制，可能對母體和胎兒造成不良影響，醫師會調整用藥，確保在安全的情況下懷孕。

由於甲狀腺機能亢進有可能復發，患者千萬不能自行停藥或調整劑量，應定期回診抽血檢查，若對於用藥有疑問，也應回診與醫師討論，才能避免病況復發。

（作者為崙背台全診所家醫科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法