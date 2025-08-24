自由電子報
晴時多雲

夏秋之交陽消陰長 養身也要換季

2025/08/24 05:30
夏秋之交陽消陰長 養身也要換季

▲秋燥不僅影響呼吸道，也會影響皮膚；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／楊舒婷）

文／楊舒婷

夏秋之交陽消陰長 養身也要換季

▲梨子滋陰潤燥，立秋後好食材。（照片提供／楊舒婷）

天氣還這麼熱，但立秋時節已到來。夏季轉向涼爽的秋季，這季節轉換期是人體適應環境變化的關鍵時刻，也是各種疾病容易發生的敏感期。從中醫理論來看，夏秋之交正是「陽消陰長」的重要階段，人體的生理機能也需要相應調整，以適應外在環境的變化。

秋老虎現象 容易引發各種不適症狀

夏秋季節轉換期最明顯的現象是溫差變化大。白天仍有夏日餘熱，夜晚卻已現秋涼，這種「秋老虎」現象讓人體的體溫調節系統面臨考驗。中醫認為，這種氣候變化容易導致人體陽氣收斂不及，或是陰液不足，進而引發各種不適症狀。

◎夏秋轉換期常見症狀

●呼吸系統問題：由於肺主秋，此時肺氣當令，但同時也最容易受到燥邪侵襲。許多人會出現咳嗽、咽乾、鼻燥等症狀，這在中醫稱為「秋燥症」。現代醫學認為這與空氣濕度下降、呼吸道黏膜乾燥有關。

●消化系統不適：夏季人們習慣食用寒涼食物，脾胃功能相對較弱。進入秋季後，如果飲食調整不當，容易出現腹瀉、消化不良等脾胃虛弱的症狀。

●情緒波動：中醫理論中，秋季在情緒方面主憂愁。加上日照時間縮短，容易引發情緒低落、焦慮等問題，如同現代醫學所說的「季節性情感障礙」。

●皮膚問題：秋燥不僅影響呼吸道，也會影響皮膚。許多人在這個時期會出現皮膚乾燥、瘙癢、過敏等問題。

呼吸、消化、情緒、皮膚易出狀況

中醫認為，秋季燥邪當令，最容易傷害人體的陰液，因此可以適當補充梨子、蓮藕、銀耳、百合、蜂蜜等食物，具有滋陰潤燥、養胃生津功效。

飲食禁忌方面，應避免過度食用辛辣、燥熱的食物，如辣椒、薑、蒜等，這些食物會加重秋燥症狀。同時，也要適度減少生冷食物的攝入，因為脾胃在經歷了一個夏季的「冷飲轟炸」後，需要時間恢復功能。

夏秋季節轉換是自然界陽消陰長的重要時期，也是人體適應環境變化的關鍵階段。通過運用中醫的養生智慧，我們可以好好調理身心，預防疾病的發生。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

