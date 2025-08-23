20歲女大生「白內障」 竟是異位性皮膚炎引發

▲醫師提醒，亂揉眼睛恐致眼瞼皮膚炎和巨大乳突結膜炎等眼疾，不可不慎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／張芯瑜

▲巨大乳突結膜炎。（照片提供／張芯瑜）

20歲許同學從小飽受異位性皮膚炎之苦，除了關節皮膚抓破皮，也因為時常反覆揉眼睛，造成眼周出現紅腫和抓痕。最近因左眼視力模糊就診，檢查發現她除了有眼瞼皮膚炎，還有散光、高眼壓、巨大乳突結膜炎，甚至出現白內障。一下聽到這麼多病名，許同學嚇得不知所措，直問：「為什麼只是得異位性皮膚炎，卻出現老化才有的疾病？」

▲上眼瞼脫屑鱗狀化。（照片提供／張芯瑜）

眼癢常揉眼 導致眼瞼皮膚炎

▲前囊下白內障。（照片提供／張芯瑜）

異位性皮膚炎是1種慢性、反覆發作的皮膚發炎疾病，經常導致皮膚搔癢、紅腫，當症狀發生在眼睛周圍時，患者就會出現搔抓、揉眼睛的行為，長期下來不僅會讓眼皮皮膚變得粗糙、發炎，更會對眼睛內部造成嚴重傷害，演變成嚴重的視力問題，甚至可能導致不可逆的傷害。

▲醫師替患者檢查眼睛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張芯瑜）

異位性皮膚炎較常合併的眼部問題，可分為揉眼睛造成的直接傷害、長期刺激引起的眼球結構變化，和異位性皮膚炎併發的眼部疾病。因為眼睛癢、經常揉眼睛，會造成眼瞼皮膚炎和巨大乳突結膜炎，前者會使眼皮皮膚因反覆搔抓變得粗厚、脫屑；後者則因長期揉眼睛刺激眼皮內側的結膜，導致結膜長出巨大的乳突狀突起，引發異物感、分泌物增加，甚至影響隱形眼鏡的配戴。

長期揉眼睛可能造成圓錐角膜，角膜的形狀由正常的圓形變成圓錐狀，導致散光度數不斷加深。反覆揉眼睛可能出現高眼壓和青光眼，當眼內壓力升高，長期可能對視神經造成不可逆的傷害，導致視野缺損。

搔抓加速水晶體混濁 甚至視網膜剝離

異位性皮膚炎患者因眼部慢性發炎、長期使用類固醇藥膏，或是反覆搔抓，都可能加速水晶體混濁，導致白內障提早發生，較常發生在年輕族群，且病程進展快速。有些患者甚至因為眼部周圍的發炎反應，增加視網膜病變的風險，嚴重時可能出現視網膜破洞或剝離。

眼睛是認識世界的重要窗口，千萬別讓皮膚癢毀了視力，異位性皮膚炎患者務必與皮膚科醫師合作，積極控制皮膚發炎，使用適合的藥物和保濕產品，從根本上減少搔癢感，降低揉眼睛的衝動。

假如真的非常癢，可以嘗試冰敷或輕輕按壓的方式緩解，千萬不要用力搓揉。即使沒有明顯的視力問題，也應定期到眼科檢查眼壓、角膜和水晶體狀況，才能早期發現，早期治療。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

