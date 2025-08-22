自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不明原因腹痛 竟是帶狀疱疹惹禍

2025/08/22 05:30
不明原因腹痛 竟是帶狀疱疹惹禍

▲醫師向患者說明病情。 （照片提供／黃奕維）

文／黃奕維

不明原因腹痛 竟是帶狀疱疹惹禍

▲患者身上的帶狀疱疹。 （照片提供／黃奕維）。

55歲的林女士近來飽受右下腹悶痛、灼熱的困擾。起初，她以為是腸胃問題，掛了腸胃科，檢查結果卻一切正常；轉往婦產科，也沒有發現任何異狀，連吃藥都未能緩解。直到幾天後洗澡時，林女士意外發現腹部冒出一排紅紅的水泡，這才讓她驚覺有異，赴皮膚科檢查，確診為帶狀疱疹。

林女士在水泡出現前感受到的疼痛，其實是病毒沿著神經路徑活化所引起的「前驅神經痛」。所幸，在服用抗病毒藥物後，林女士的疼痛迅速獲得改善。這次經驗也讓林女士了解到帶狀疱疹的嚴重性，並在醫師建議下，趕緊帶著先生前來施打疫苗，希望能避免類似的痛苦再次發生。

醫籲逾50歲應評估打疫苗

帶狀疱疹，俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒引起的疾病。小時候感染水痘痊癒後，這個病毒並不會完全消失，而是潛伏在感覺神經節中，處於休眠狀態。當免疫力下降時，這些潛伏的病毒就可能被重新活化，沿著神經路徑，引發帶狀疱疹。

帶狀疱疹最典型的症狀，莫過於沿著特定神經走向，出現一群群集結的水泡，常伴隨著劇烈疼痛。許多患者在水泡出現之前，就可能經歷數天甚至數週的「前驅神經痛」，常以灼熱感、刺痛、抽痛、麻木或劇烈疼痛等方式表現，因為沒有明顯的皮疹，很容易被誤診為其他疾病，像是腸胃炎、膽結石、腎結石、心絞痛等。

帶狀疱疹不僅疼痛難耐，還可能引發嚴重併發症，如果侵犯到眼睛，可能導致視力受損甚至失明；侵犯到耳朵，可能引起聽力受損或面癱；若影響到腦部，更可能引發腦膜炎。

目前，預防帶狀疱疹最有效的方法是施打帶狀皰疹疫苗，能有效提升身體的免疫力，降低病毒活化的機會，即使不幸感染，也能減輕症狀的嚴重程度，並降低帶狀疱疹神經痛的發生率，且目前已有研究顯示，施打帶狀帶狀疱疹疫苗，可降低中風與失智症風險。

建議50歲以上成人，或有慢性疾病、免疫力低下等高風險族群，都應諮詢醫師評估是否適合施打帶狀疱疹疫苗。若是在不明原因的疼痛後，身體出現單側、帶狀分布的紅斑及水泡，應該提高警覺，盡快就醫檢查。

（作者為黃輝鵬皮膚科診所副院長兼醫師）

