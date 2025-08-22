代謝症候群防治3週年 42.5萬人受惠

▲國健署今年9月起將開放醫院層級機構參與代謝症候群防治計畫。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲衛福部國民健康署代謝症候群防治計畫實行迄今，累計收案42.5萬人，其中28.5萬人進入追蹤管理階段，示意圖。（圖取自freepik）

代謝症候群與不健康生活習慣息息相關，若放任不管，未來三高風險將大幅攀升。國健署推動「代謝症候群防治計畫」以來，全國已有近3100家診所、5200位醫師參與，累計收案42.5萬人，今年9月起將進一步開放醫院層級機構參與，先以每間院所收案1000例為限，預估有12萬人受惠。

▲國健署針對參與代謝症候群防治計畫的診所，評選出156家績優診所。 （記者林志怡攝）

3100家診所參與 將納醫院層級

衛福部國民健康署長沈靜芬指出，代謝症候群防治可說是三高防治的最前線，透過生活型態改變，就能幫助民眾恢復到相對健康狀態，參與代謝症候群防治計畫的診所，可提供民眾抽血檢驗、體重檢測、腰圍量測等指數，由醫師提供處方或運動建議，幫助民眾調整生活型態，並視情況透過電話追蹤，結案前也會提供相關報告。

此外，沈靜芬表示，使用成人健檢服務的民眾約有2成在醫院層級進行，每年約可找出12萬代謝症候群患者，考量國健署與基層醫療院所的合作模式與防治計畫收案已進入成熟階段，今年9月起將擴大計畫、納入醫院層級，藉此增加收案對象，預計12萬人可受惠。

收案對象 78％腰圍過粗或肥胖

國健署慢性疾病防治組長吳建遠進一步說明，代謝症候群防治計畫診所收案人數今年也提升至每間院所600人，收案年齡擴大至20至69歲，另迄今計畫收案的民眾有78％有腰圍過粗或肥胖問題、76％血壓偏高，另69％三酸甘油酯偏高、63％高密度膽固醇偏低、76％空腹血糖偏高。

吳建遠說，民眾經診所收案後，99％由診所提供營養指導、97％獲運動指導，約12萬人追蹤至少3次以上，約37％減少異常指標數，約18％緩解、已非代謝症候群，且糖尿病前期患者方面，追蹤至少3次以上約8萬人，約13％糖化血色素緩解。

代謝症候群患者趙先生笑說，作為一名每天都要上班的胖子，經診所檢查發現有脂肪肝、纖維化後，馬上開始認真減重，過程中診所建議他吃東西前先深蹲30下、喝水50毫升，有點飽足感再吃就不容易吃過量，且用餐順序按照蛋白質、纖維素、白飯，很容易就能持續下去，他也從捷運通勤改成騎腳踏車上班，後來還加入重訓，半年就成功減重18公斤，低密度脂蛋白、總膽固醇、肝指數都明顯改善。

