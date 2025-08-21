長者眼睛腫脹 竟是鼻竇炎發作

▲病患經鼻竇內視鏡及上眼皮引流手術後，順利恢復原貌。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲吳姳萱醫師看診中。（台北慈濟醫院提供）

84歲李爺爺半個月前突然右眼腫脹，他不以為意，直到過了2週出現疼痛、影響視野，才至診所就診，後來因症狀嚴重轉至大醫院急診，排除眼科疾病後，耳鼻喉科醫師透過電腦斷層發現，李爺爺鼻竇黏膜腫脹，導致鼻竇開口阻塞，影響眼周出現膿瘍，經診斷為急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍，手術後症狀緩解。

▲病患因急性鼻竇炎，眼周腫痛、影響視野。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱表示，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，形成大大小小的隔間，分別有額竇、篩竇、蝶竇及上頷竇，主要功能包括減輕頭骨重量、幫助呼吸道保濕與過濾、聲音共鳴及保護腦部與臉部的重要結構，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。

▲電腦斷層檢查顯示，病患鼻竇阻塞，與眼周邊界模糊。（台北慈濟醫院提供）

吳姳萱指出，鼻竇炎依照病程可分為急性（通常小於4週）與慢性（超過12週），病人通常會出現鼻塞、分泌物增加、臉部疼痛、嗅覺減退或喪失等症狀，幼童、長者或免疫力低下族群可能因為鼻竇炎而影響周圍器官與組織，產生併發症，例如眼眶蜂窩性組織炎及眼膿瘍、腦膜炎、海綿竇栓塞等。

微創內視鏡手術引流 解除病灶

以李爺爺的病況來看，為急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍，透過執行3D立體定位導航微創鼻竇內視鏡手術，以及右側上眼皮膿瘍切開引流手術，緩解病患症狀，後續定期回診追蹤即可。

吳姳萱表示，鼻竇炎的診斷通常是詢問病史、鼻鏡理學檢查，以藥物治療為主要選項，若是像李爺爺影響到周圍器官組織，就要透過手術解除病灶，過去鼻竇炎手術是翻開兩邊上嘴唇，在牙齒上方橫切一刀，再將前臉頰的骨頭打開進行手術，術中出血可能影響視野，容易破壞周圍正常組織，導致傷口大、恢復較慢，現今醫師可利用3D導航確認病灶，再藉由內視鏡以微創削切刀切除組織，並透過引流方式清除膿瘍。

