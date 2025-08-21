自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

風災重創血庫告急 北血南送 緊急支援Ｏ型血

2025/08/21 05:30
風災重創血庫告急 北血南送 緊急支援Ｏ型血

▲中南部接連遭颱風與水災重創，血液庫存一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援。 （資料照）

記者邱芷柔／台北報導

中南部接連遭颱風與水災重創，捐血活動受阻，血庫一度告急，由北部緊急調撥數千袋血液南下支援。台北捐血中心主任林敏昌表示，「捐血真的可以說是看天吃飯」，目前全台O型血庫存僅剩6.8天，呼籲民眾踴躍捐血。

O型血庫存剩6.8天 盼民眾踴躍捐血

林敏昌指出，過去多是北部庫存不穩，今年情勢相反，災後中南部O型血短缺最嚴重，全台捐血中心平時會依需求調度，極端天氣造成衝擊特別明顯。雖然捐血新制上路後詢問度提升，捐血量有增加跡象，但長期成效仍待觀察。

為鼓勵更多人捐血，今年7月2日起，捐血規範19年來首度鬆綁。食藥署藥品組科長洪國登說，新制放寬年齡至16至70歲，取消17歲須家長同意規定，65至70歲若有穩定捐血紀錄可繼續，70歲以上需醫師評估；男性捐血體重下限也從50公斤降至45公斤。

根據血液基金會統計，台灣每日需血約6626袋，去年供應全血260萬袋、血小板30萬單位，捐血人口逾700萬，國民捐血率7.84%，高於WHO建議的5%，足以自給自足。除了供應全血、分離術血小板外，血液基金會也配合「國血國用」政策，持續推動國血製劑生產。

食藥署昨天舉辦「從捐血到用血，全程品質把關」記者會，強調定期訪查捐血單位、執行血漿GMP查核，確保血品符合國際標準。食藥署品質監督管理組科長邱文銹指出，「國血國用」政策核心是推動無償自願捐血、血品優先供應國人，目前台灣已達百分之百無償捐血。

血液製劑包括免疫球蛋白、白蛋白、第八凝血因子、第九凝血因子。邱文銹說，白蛋白用量高，目前尚無法自給自足，另外3項使用量有限，國血製劑供應無虞。洪國登補充，目前國內有7張免疫球蛋白許可證（其中國血2張），白蛋白則為19張中有2張為國血製劑。

