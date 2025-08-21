您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
「住在月亮上的女孩」重返地球 張育宜換肺成功 重獲呼吸自由
記者許麗娟／高雄報導
曾出書「住在月亮上的女孩」的作者張育宜，21歲時被診斷罹患罕見疾病「LAM肺淋巴血管平滑肌增生症」，23年來只能靠著呼吸器維生，去年張育宜在高雄長庚醫院接受肺移植手術，上個月終於擺脫呼吸器，開心往正常人的生活邁進。
罹患罕病LAM 23年只能靠呼吸器維生
高雄長庚醫院昨日召開肺移植記者會，公布團隊自2021年執行首例手術以來，至今已成功完成6例，讓肺病末期的病友也能在南部接受肺移植，其中2名完成肺移植的病友，包括因吃減肥菜導致肺纖維化的67歲張簡女士，以及罹患罕病LAM戴呼吸器23年的44歲張育宜女士。
高雄長庚肺臟移植團隊醫師林孟志表示，「肺淋巴血管平滑肌增生症」因肌瘤增生，會擠壓氣管，導致氣胸、乳糜胸、呼吸困難，使病友無法正常呼吸，就像「住在月亮上」要靠氧氣和呼吸器維生，人生幾乎看不到未來，且只有女生會得，多在20多歲發病，全台僅約50例，台灣政治家施明德的長女施雪蕙也患此病，曾於2005年換肺成功、2024年過世。
病友張育宜2002年在咖啡店工作時，發現自己做什麼事都很容易喘，就醫才診斷出罹患LAM，因為一動就喘，生活受到很大限制，加上家住公寓5樓，罹病後就無法工作，連回診也只能叫救護車抬上下樓，幾乎足不出戶，也因此她18年前靠著寫部落格抒發情緒，才有了「住在月亮上的女孩」一書的出版。
張育宜說，在接受肺移植前，除了無法外出，連洗澡、洗頭都無法自理，因戴呼吸器逾20年，術後住院1年多才拔掉氣切管和呼吸器，但現在可以洗碗、洗衣服、曬衣服，也希望未來能行動自如，很想到各地走走。
高雄長庚肺臟移植團隊表示，肺臟只能靠大愛捐贈，加上是「對外開放」的器官，易有感染問題，比心、肝、腎等器官移植更困難，高雄長庚整合醫療量能成立團隊，術後出院率達84％，也能減少病友及家屬長途奔波北上求醫的辛苦。
