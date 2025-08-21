「住在月亮上的女孩」重返地球 張育宜換肺成功 重獲呼吸自由

▲林孟志醫師（右）為病友張育宜治療逾20年，2人因醫病關係，像家人和朋友。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

▲張簡女士（前排右2），以及張育宜（前排左2），在高雄長庚肺臟移植團隊的努力下，順利完成手術，並拔掉呼吸器。（記者許麗娟攝）

曾出書「住在月亮上的女孩」的作者張育宜，21歲時被診斷罹患罕見疾病「LAM肺淋巴血管平滑肌增生症」，23年來只能靠著呼吸器維生，去年張育宜在高雄長庚醫院接受肺移植手術，上個月終於擺脫呼吸器，開心往正常人的生活邁進。

罹患罕病LAM 23年只能靠呼吸器維生

高雄長庚醫院昨日召開肺移植記者會，公布團隊自2021年執行首例手術以來，至今已成功完成6例，讓肺病末期的病友也能在南部接受肺移植，其中2名完成肺移植的病友，包括因吃減肥菜導致肺纖維化的67歲張簡女士，以及罹患罕病LAM戴呼吸器23年的44歲張育宜女士。

請繼續往下閱讀...

高雄長庚肺臟移植團隊醫師林孟志表示，「肺淋巴血管平滑肌增生症」因肌瘤增生，會擠壓氣管，導致氣胸、乳糜胸、呼吸困難，使病友無法正常呼吸，就像「住在月亮上」要靠氧氣和呼吸器維生，人生幾乎看不到未來，且只有女生會得，多在20多歲發病，全台僅約50例，台灣政治家施明德的長女施雪蕙也患此病，曾於2005年換肺成功、2024年過世。

病友張育宜2002年在咖啡店工作時，發現自己做什麼事都很容易喘，就醫才診斷出罹患LAM，因為一動就喘，生活受到很大限制，加上家住公寓5樓，罹病後就無法工作，連回診也只能叫救護車抬上下樓，幾乎足不出戶，也因此她18年前靠著寫部落格抒發情緒，才有了「住在月亮上的女孩」一書的出版。

張育宜說，在接受肺移植前，除了無法外出，連洗澡、洗頭都無法自理，因戴呼吸器逾20年，術後住院1年多才拔掉氣切管和呼吸器，但現在可以洗碗、洗衣服、曬衣服，也希望未來能行動自如，很想到各地走走。

高雄長庚肺臟移植團隊表示，肺臟只能靠大愛捐贈，加上是「對外開放」的器官，易有感染問題，比心、肝、腎等器官移植更困難，高雄長庚整合醫療量能成立團隊，術後出院率達84％，也能減少病友及家屬長途奔波北上求醫的辛苦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法