自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「住在月亮上的女孩」重返地球 張育宜換肺成功 重獲呼吸自由

2025/08/21 05:30
「住在月亮上的女孩」重返地球 張育宜換肺成功 重獲呼吸自由

▲林孟志醫師（右）為病友張育宜治療逾20年，2人因醫病關係，像家人和朋友。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

「住在月亮上的女孩」重返地球 張育宜換肺成功 重獲呼吸自由

▲張簡女士（前排右2），以及張育宜（前排左2），在高雄長庚肺臟移植團隊的努力下，順利完成手術，並拔掉呼吸器。（記者許麗娟攝）

曾出書「住在月亮上的女孩」的作者張育宜，21歲時被診斷罹患罕見疾病「LAM肺淋巴血管平滑肌增生症」，23年來只能靠著呼吸器維生，去年張育宜在高雄長庚醫院接受肺移植手術，上個月終於擺脫呼吸器，開心往正常人的生活邁進。

罹患罕病LAM 23年只能靠呼吸器維生

高雄長庚醫院昨日召開肺移植記者會，公布團隊自2021年執行首例手術以來，至今已成功完成6例，讓肺病末期的病友也能在南部接受肺移植，其中2名完成肺移植的病友，包括因吃減肥菜導致肺纖維化的67歲張簡女士，以及罹患罕病LAM戴呼吸器23年的44歲張育宜女士。

高雄長庚肺臟移植團隊醫師林孟志表示，「肺淋巴血管平滑肌增生症」因肌瘤增生，會擠壓氣管，導致氣胸、乳糜胸、呼吸困難，使病友無法正常呼吸，就像「住在月亮上」要靠氧氣和呼吸器維生，人生幾乎看不到未來，且只有女生會得，多在20多歲發病，全台僅約50例，台灣政治家施明德的長女施雪蕙也患此病，曾於2005年換肺成功、2024年過世。

病友張育宜2002年在咖啡店工作時，發現自己做什麼事都很容易喘，就醫才診斷出罹患LAM，因為一動就喘，生活受到很大限制，加上家住公寓5樓，罹病後就無法工作，連回診也只能叫救護車抬上下樓，幾乎足不出戶，也因此她18年前靠著寫部落格抒發情緒，才有了「住在月亮上的女孩」一書的出版。

張育宜說，在接受肺移植前，除了無法外出，連洗澡、洗頭都無法自理，因戴呼吸器逾20年，術後住院1年多才拔掉氣切管和呼吸器，但現在可以洗碗、洗衣服、曬衣服，也希望未來能行動自如，很想到各地走走。

高雄長庚肺臟移植團隊表示，肺臟只能靠大愛捐贈，加上是「對外開放」的器官，易有感染問題，比心、肝、腎等器官移植更困難，高雄長庚整合醫療量能成立團隊，術後出院率達84％，也能減少病友及家屬長途奔波北上求醫的辛苦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中