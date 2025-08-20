類鼻疽新增1確診、1死亡 7旬翁疑吸菌感染奪命

▲孕婦勤洗手，有助於防範病毒或細菌感染；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾風災後清理家戶內外環境，應戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋。（記者林惠琴攝）

風災後是傳染病上升期，疾管署昨公布上週新增1例類鼻疽及5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病，但新增1例類鼻疽死亡，則是在丹娜絲颱風前發病的70多歲南部老翁，無污水污泥接觸史，不排除是塵土飛揚吹起類鼻疽桿菌造成吸入性感染而致死。

▲疾管署防疫醫師林詠青提醒，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩。（記者林惠琴攝）

鉤端螺旋體病 再添5例

針對類鼻疽死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，該男有慢性病史，6月中旬發燒、咳嗽、腹痛兩度就醫，症狀未改善，並有胸悶、胸痛、腹痛而奔急診，X光檢查發現雙側肺炎，隔天呼吸困難惡化且血氧偏低、休克，進一步轉加護病房，最後因肺炎併發呼吸衰竭及菌血症死亡。

林詠青指出，該男沒有碰到颱風，也沒有污水污泥接觸史，加上併發肺炎，不排除是塵土飛揚，吹起類鼻疽桿菌，造成吸入性感染，但一般健康的人吸入未必致病，免疫力較差族群則是風險較高，建議可視情況戴口罩。另新增1例類鼻疽則為中部80多歲女性，因昏睡及意識不清就醫並收治於加護病房，現仍住院中。

新增5例鉤端螺旋體病分別為南部2例及中部3例，介於20多歲至50多歲，疫調發現其中4名於禽畜屠宰或批發場所工作，2名工作環境發現鼠跡；1名則曾因旅遊行程接觸污水、污泥，經治療均已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀。

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾風災後清理家戶內外環境或因工作接觸，可能受感染動物排泄物污染的水源或屠體組織，應戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋。

新生兒腸病毒重症增2例

另外，國內尚未進入腸病毒流行期，但上週就診7291人次，較前一週略升5.3%，並新增2例新生兒腸病毒重症，分別為中部出生8天男嬰及南部出生5天女嬰，均感染伊科病毒11型，2人母親產前均有疑似症狀，寶寶都在返家後發病，其他家人也有症狀，不排除家戶內感染，現均於加護病房治療中，曾淑慧也提醒，發病5天內是轉重症高風險期，須提高警覺。

林詠青提醒，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩。

