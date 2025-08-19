達文西手術助攻 直腸癌患者保住肛門

▲若有排便異常、血便、排便形狀改變等症狀，請盡早就醫檢查。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／張譽耀

老王（化名）在菜市場賣菜賣了40年，最近半年覺得排便好像沒有以前順暢，大便時總有一種解不乾淨的感覺，本來以為只是作息不正常、水喝的不夠多、加上沒有運動導致的便秘。但這幾個月開始，這種解不乾淨的感覺越來越強烈，大便細到跟原子筆一樣，偶爾也會伴隨出血。

他買了1條痔瘡藥膏使用，但症狀沒有改善，因而就醫。經過大腸鏡檢查，發現在距離肛門口5公分的地方，有1顆腫瘤。醫師告訴他：「這顆腫瘤太大，而且太接近肛門，手術必須連同肛門一併切除，做一個永久的人工肛門。」老王聽到後，難過到寢食難安。

請繼續往下閱讀...

其實老王有機會可以保留肛門，可以透過術前化學治療和放射治療，讓腫瘤縮小，再搭配微創手術治療。

早在10-20年前開始，大腸直腸癌的手術，已經從傳統開腹式手術，進展到腹腔鏡微創手術，

而目前達文西機械手臂手術，更可以做到像是把雙手伸進肚子裡動手術，尤其在直腸癌這種困難的手術。

大便變細、解不乾淨 速速就醫

從民國112年起，健保署已給付達文西機械手臂於直腸癌手術的應用，這對直腸癌的病人來說是個佳音，大幅減少經濟上的負擔。

若有排便異常、血便、排便形狀改變等症狀，請盡早就醫檢查，早期發現、早期治療最關鍵。

（作者為彰化基督教醫院大腸直腸外科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法