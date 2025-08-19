夜尿真惱人 也是巴金森病害的

▲夜間抗利尿激素的減少，甚至是膀胱排空的自律神經異常，都可能增加巴金森病人夜尿，可考慮服用藥物改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

68歲的吳先生是退休公務員，患有巴金森病2年，除了輕微的手抖之外，說話、吞嚥、走路的功能都很正常，最令他苦惱的，其實是夜尿過多，一整晚都無法安眠，因此由泌尿科醫師轉來會診，了解夜尿與巴金森病的關係為何。

吳先生的手抖主要在右側，都是休息的時候出現，寫字雖然較小，也較慢，但只要手一動，顫抖就會消失，這是蠻典型的巴金森病。除此之外，他在走路時，右手、右腳的擺動稍微少了些。

吳先生說：「醫生有開藥給我吃，可是我吃了有些噁心感，而且也沒有明顯的進步，所以我寧可不吃藥。」由於他不想這麼快就進入吃藥的階段，所以每天早晨都去打太極拳，想要藉此維持柔軟度。

但是他的睡眠品質很差，一個晚上要起來尿個4、5次，也不單純是尿意感，而是真的有不少尿。有一次他吃了安眠藥，想睡好一點，結果反而尿床。

聽了吳先生的敘述，我進一步去查泌尿科醫師開給他的藥，主要是減少膀胱過動，但是吳先生表示：「夜尿的改善不多。」

聽起來這真是個困難的問題，也難怪泌尿科醫師希望照會神經科，試著從不同角度切入。

所謂的下泌尿道症狀，例如：夜尿（睡著之後起床超過2次尿尿）、頻尿、急尿、解尿不乾淨、尿流不順、猶豫感等，經常發生在上了年紀的男性。而常見的慢性共病，例如：糖尿病、心臟衰竭、或因高血壓而使用利尿劑，都會讓夜尿增加。

夜間抗利尿激素會減少

目前所知，巴金森病的神經退化會連動到腦下垂體及下視丘的荷爾蒙，導致日夜週期的失調、夜間抗利尿激素的減少、甚至是膀胱排空的自律神經異常，間接增加夜尿，也使得病因難以澄清。

勿在晚間喝咖啡、喝酒

我告訴吳先生，首先還是要從生活習慣改變著手，包括：不在晚間喝咖啡、喝酒、吃大餐，因為這些都會增加尿量，刺激夜尿出現。

接著可以使用治療膀胱過動的抗膽鹼劑，或是β-3腎上腺素受體促進劑，至於過去用在中樞型尿崩症的去氨加壓素，也有人嘗試；反而是治療巴金森氏症的藥物，對於夜尿的效果莫衷一是。

夜尿症狀也是巴金森病的一部分，在藥物安全的前提下，不妨一個一個的試，畢竟每個人反應不同，也是面對臨床難題的一種策略。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

