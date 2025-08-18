旋轉肌腱斷裂萎縮 異體真皮組織增強修補

▲旋轉肌腱斷裂會造成病患肩關節疼痛、無力，影響生活與睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱致皓

▲使用異體真皮組織進行旋轉肌腱強化。（照片提供／邱致皓）

正值壯年的吳先生，在工地協助建立晶圓廠，隨著護國神山業績成長，他的工作時數也屢創新高。近3個月，在協助搬重物後，慣用的右肩開始感覺無力，原本回家後洗個熱水澡就累到睡在沙發上打呼，現在卻會在半夜被右肩痛醒而無法睡個好覺，甚至有次在準備固定鋼板時，肩膀突然無力，導致掉落的榔頭差點命中腳掌，離工傷只有一步之遙。

▲異體真皮組織覆蓋在修補肌腱上，增加肌腱長度與厚度。（照片提供／邱致皓）

吳先生前來就醫檢查，發現他的旋轉肌腱已經斷裂且萎縮，肌腱的解剖構造已經不若以往。所幸斷裂的肌腱還有機會縫合，只是無法像年輕時那麼強壯。

中重度病患手術後再次斷裂率高

旋轉肌腱斷裂會造成病患肩關節疼痛、無力，影響生活與睡眠品質，儘管已有許多先進的關節鏡技術發展，但針對中度至巨大旋轉肌腱斷裂，修補後的再次斷裂率仍高達25%至90%。

在旋轉肌腱修補過程中，為達到癒合目的，必須同時考量機械性與生物性兩大因素。從機械性角度來看，肌腱必須與骨骼保持足夠長時間的緊密接觸才能癒合，因此發展出雙排固定技術，以提升肌腱在足跡部分的覆蓋率，減少流出關節液對肌腱癒合的不利影響。

另外，生物性的挑戰，主要在肌腱與骨骼的癒合相當困難。由於肌腱組織本身常有病變，因此即使一開始有很強壯的修補，但在修補處內側的再次斷裂也相對常見。

另外，因為長期的斷裂，會導致剩餘肌腱的長度變短與整體厚度減少，降低正常肌腱提供的壓力緩衝功能。

剩餘肌腱的長度跟癒合情況也有緊密相關，根據瑞士的研究，剩餘肌腱的長度若小於15mm，會大大增加旋轉肌腱修補失敗的比率。

生物性移植物可與自體肌腱融合

目前針對無法修補的巨大旋轉肌腱斷裂，可以使用上關節囊重建，或肌腱轉植手術來治療。對於可修補，但未能「完全」修補蓋住全部足跡的旋轉肌腱斷裂，目前可以使用不同的移植物（如人類異體真皮組織、牛真皮基質、豬真皮基質或是異種真皮基質與合成複合材料）來增強已修補的肌腱。

追蹤1年的科學證據，可以降低旋轉肌腱修補後的再斷裂率。植入物會逐漸被自體肌腱的細胞浸潤並與之融合，進而增加其修補後的肌腱品質與厚度。

（作者為林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任）

