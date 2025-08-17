自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

三餐老是在外 中年男胃潰瘍暴瘦

2025/08/17 05:30
三餐老是在外 中年男胃潰瘍暴瘦

▲戴芸浩醫師為民眾說明胃潰瘍的相關成因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／戴芸浩）

文／戴芸浩

1名約40歲的男性上班族，近期因持續性胃痛前來就診。他提到最近特別容易疲倦、胃口明顯變差，常常一吃就脹、胃絞痛難耐，短短1~2週內體重竟減少了近5公斤。他的排便也變得不規律，時常感到腹部悶脹不適。

胃潰瘍是指胃部黏膜遭受破壞，形成潰瘍傷口。常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、長期服用止痛藥（如NSAIDs）、抽菸、酗酒、三餐不定、生活壓力大等。

長年抽菸作息亂 飲食高油高鹽

這位患者雖無長期服藥，但長年抽菸、作息混亂、經常熬夜，再加上三餐老是在外解決、攝取高油高鹽食物，長期下來讓腸胃處於過度負擔的狀態。

工作壓力大、精神緊繃，這些看似日常生活型態，是不少胃病患者共同的致病根源。胃的健康與生活型態息息相關，當身心長期處於高壓與失衡狀態時，胃黏膜的自我修復能力也會隨之下降，更容易引發病變。

確診後，我們為他開立了抑制胃酸分泌與保護胃黏膜的藥物，並安排幽門螺旋桿菌檢查，以釐清是否需進一步根除治療。同時也詳細說明飲食與生活調整的重要性，叮囑他戒菸、避免刺激性食物，維持規律飲食與作息，建議適度減壓、避免暴飲暴食。

用藥並配合生活調整1週後回診時，他明顯感受到腹部悶脹與絞痛大幅減輕，食慾明顯改善，體重也開始緩慢回升，整體精神與體力狀況也有顯著進步。對一位長期忽略腸胃健康的患者來說，這樣的轉變無疑是朝向健康邁進的重要一步。

戒菸避免刺激性食物 規律作息邁向健康

其實，像這樣的案例並不少見。許多人習慣將體重減輕、食慾不佳歸咎於年齡或壓力，卻忽略這可能是身體發出的警訊。若能及早檢查、釐清病因，並配合治療與生活調整，便能大幅降低併發症風險，例如胃出血、穿孔，甚至是胃癌。

提醒大家平時應定期檢查腸胃，若出現持續性胃悶、食慾不振、體重異常下降、排便改變等情況，務必及早就醫檢查，別讓小病拖成大病！

（作者為好評診所院長）

