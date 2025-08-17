自由電子報
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

分辨情緒性進食 減重更有效率

2025/08/17 05:30
分辨情緒性進食 減重更有效率

▲情緒性進食是一種心理機制，讓人在不知不覺間吃進過多高糖分、高熱量的食物。（樂生醫院提供）

文／陳信源

分辨情緒性進食 減重更有效率

▲面對壓力、無聊、寂寞、焦慮或悲傷等情緒時，若藉由進食來轉移注意力或獲得短暫安慰，小心是情緒性進食，圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

32歲的上班族小君（化名），已數次嘗試減重失敗。下班後回到租屋處孤單一人，想到白天的工作壓力，就會點外送食物，一邊吃一邊滑手機來打發時間，即使晚餐吃過，也還要再點飲料或炸物。這樣的行為，往往非單純的貪吃，而是「情緒性進食」作祟。

來到診間，小君坦承：「其實剛吃飽也不餓，卻老想著四處找零食。」經深入了解才發現，原來小時候小君的媽媽常以「吃」作為關心的手段，當她遇到挫折時，吃下媽媽送來的蛋糕，好像心情就沒那麼糟糕。沒料到長久下來，吃東西竟成她處理情緒的方式。不是肚子餓，反而像填補空虛。

覺察情緒飢餓 還是生理飢餓

情緒性進食指的是人在面對壓力、無聊、寂寞、焦慮或悲傷等情緒時，藉由進食來轉移注意力或獲得短暫安慰，尤其偏好高糖分、高熱量的食物。這些食物能迅速刺激大腦的「獎賞系統」，讓人短暫感到開心與放鬆；當食物變成替代性安撫物，「吃東西」不單純是滿足生理需求，而與「安全感」和「情感依附」交織在一起。

在此情況下，減重不僅是控制熱量攝取，更是挑戰過去根深蒂固的情緒調節方式。對許多人而言，「少吃」意味著失去了慰藉，若沒有替代的調節策略，單靠意志力往往會破功。但這種快感是短暫的，過後常伴隨自責、罪惡感，進一步加重原本的情緒困擾，形成「壓力—暴食—罪惡感—再壓力」的惡性循環。

建立替代行為 別光靠食物慰藉

這時候，我們可以主動覺察情緒飢餓，學會區分「生理飢餓」與「心理飢餓」。如果剛吃飽卻仍想吃，試著問自己：「我現在真正需要的是什麼？是陪伴、休息，還是宣洩情緒？」同時可以建立替代行為，像是散步、找朋友聊天、深呼吸、寫日記等，讓身心獲得安慰而不是靠食物麻痺感覺。

情緒性進食是一種可以理解、也可以被療癒的心理機制，建議病人適時尋求專業醫療協助。唯有溫柔地看見背後的情感需求，才能鬆動食物與情緒間的緊密連結，讓減重不再是數字的變化，而是更深層的身心轉化。

（作者為衛福部樂生醫院身心科主治醫師）

