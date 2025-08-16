算好安全期仍意外懷孕？ 安全避孕停看聽

▲尿液檢驗結果呈陽性，顯示為懷孕反應。（照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

每年暑假結束後，進入9月，門診中偶爾會出現一些意外懷孕的個案，有些人也有疑問，明明算好安全期，為何還是意外懷孕？其實計算安全期的避孕並不是完全「安全」，因為是估算經期排卵時間，所以這個方法僅適用經期較規律及身體情況穩定的女性，如果遇到身體狀況不好影響經期，仍有意外懷孕風險。

事實上，現代醫療已提供相當多樣的避孕選擇，從短期到長效、從物理性屏障到荷爾蒙調控，每一種方法都有其應注意的事項。

請繼續往下閱讀...

安全期法 僅適用經期規律者

目前最普遍的避孕方式仍是保險套與口服避孕藥，保險套取得容易、使用方便，且可同時預防性傳染病，因此是許多人避孕的首選。不過，它需於每次性行為時正確使用，且可能因操作不當或破損而降低成功率。口服避孕藥則是透過每日服用荷爾蒙來抑制排卵，避孕效果穩定，但需有良好的服藥習慣，對於生活較不規律、常忘記吃藥的人來說可能較難持續。

除了保險套與口服避孕藥外，還有越來越多女性選擇長效型避孕方式，如子宮內避孕器（IUD）、避孕注射、避孕貼片，以及皮下避孕器，這些方法的共同優點在於不需每日操作，對於希望長期避孕或不適合天天服藥者，是更穩定的選擇。

以皮下避孕器為例，這是一種細小的塑膠棒，植入上臂皮下，透過釋放少量荷爾蒙，達到抑制排卵、改變子宮內膜與子宮頸黏液性質等作用，從而有效避孕，效果約可持續3年。不過，它也可能帶來副作用，例如月經週期不規則、經血改變，甚至局部皮膚不適等反應，因此並非適用於每個人，植入前應由醫師詳細評估。

長效避孕的另一選項是子宮內避孕器，這類避孕器可放置於子宮腔內3-5年，效果穩定，可逆性高，取出後可快速恢復生育能力。缺點是初期可能會出現月經量增加、下腹不適等情況，部分女性可能不適應。

雖然避孕方式已趨多元化，但每種方法都有其限制與風險，無法用單一標準判定優劣，因此，選擇前，應先充分了解自己的身體狀況與生活習慣，並與專業醫療人員討論，找到最合適的方案。

（作者為馨生醫療體系院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法