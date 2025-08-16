自由電子報
晴時多雲

把握長高黃金期 中醫轉骨來助攻

2025/08/16 05:30
▲圖2：湧泉穴。（照片提供／陳品蓉）

文／陳品蓉

▲圖1：百會穴。（照片提供／陳品蓉）

「醫師，我的小孩還會長高嗎？」12歲的李小弟身高低於班平均，媽媽憂心忡忡帶他來診間詢問。其實身高除了遺傳之外，飲食、運動與睡眠有莫大關係。李小弟在中醫轉骨的調理幫忙下，搭配針灸和規律運動，16歲時果然長到超越遺傳身高的高度。

▲圖3：足三里、陽陵泉穴。（照片提供／陳品蓉）

中醫古籍《黃帝內經》：「女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更；二八腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。」因此身高成長黃金期女生約10-14歲，每年成長6-8公分；男生約12-16歲每年成長8-10公分，這段時間透過中藥轉骨調理與針灸介入有助於孩子長高。

在小孩出現第二性徵以前，以調理脾胃為主，第二性徵出現以後，以補腎、活血為主，而女生長高的最好時機為初經來潮的1-2年。常見用藥如健脾：香砂六君子湯、參苓白朮散；補腎：知柏地黃丸；疏肝：柴胡疏肝湯、加味逍遙散等。壯骨補血可加入杜仲、續斷、骨碎補、何首烏、雞血藤等藥材強筋補骨、補氣養血。

藥引健脾補腎壯骨 針灸刺激穴位

每週針灸療程，對於長高的幫助也會更加顯著。對於不敢針灸的孩子，也可選擇無痛的雷射針灸，以刺激促進生長的穴位。平時穴位按摩可選取百會（圖1） 、湧泉（圖2）、陽陵泉與足三里（圖3）等，達到補腎氣、促進全身氣血循環的效果。

飲食上應減少甜食、消夜、含糖飲料、油炸物與高熱量食物，這些食物會影響血糖與荷爾蒙平衡，進而抑制生長激素分泌，甚至增加性早熟的風險。

建議每週規律安排跳繩、打籃球等跳躍類活動，可促進骨骼、生長板縱向發展。

生長激素在晚上10點到凌晨2點分泌最旺，這段時間必須進入深層睡眠，生長激素分泌的越多，小朋友也會長得更高。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

