矯正凌亂前牙 先檢查後牙

文／楊慧瑛

吳小姐在小學升6年級時，因為牙齒凌亂，家長接受矯正醫師建議，拔除上下左右共4顆第一小臼齒，配戴全口矯正鐵片，接受矯正治療。療程在國中一年級結束時完成，因醫師叮囑，吳小姐也謹記於心，並切實配戴活動式維持器。

口腔結構 大臼齒就像樑柱

當她進入高中後，發現左上門牙漸漸往外斜，下顎門牙也變得不整齊，且前牙區牙齒會搖晃，因為害怕牙齒會掉下來，只敢用右側牙齒咀嚼。

因為害怕被家長、醫師責備，因此她全天配戴維持器，直到念大三時，因為陪同爸爸看牙，聽到牙醫師告知口腔組織包括牙齒、齒槽骨、顳顎關節及顏面肌肉群，維持穩定的基礎在兩邊後牙承接主要咬合力，得以保護前牙。吳小姐才知道維持牙齒的穩定，不是只有把牙齒刷乾淨，還必須有均衡的咬合力。

因此她鼓起勇氣告知父母關於她的牙齒狀況，在父母支持下，諮詢矯正再治療的可能性。經採取完整資料做診斷及咬合分析，了解到她的第一大臼齒內斜，無法提供健康的後牙支撐，於是接受13個月的全口矯正，改正內斜的大臼齒軸向，提供左右兩邊等高垂直高度，建立前牙區對稱圓弧的牙弓。

再次矯正結束後，她發現原本下垂的左唇角提高了，唇形變漂亮了。牙齒穩定下來，左右兩邊都可以放心咀嚼後，原本下垂的左眼角也改善了。

耐震的建築物，需要有堅固的樑柱支撐。而大臼齒在口腔結構裡，扮演像樑柱的重要角色，讓牙齒可以用得久，還可擁有健康年輕的臉。

（作者為天泉牙科矯正醫師）

