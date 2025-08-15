緩解下背痛 減重確實有幫助

▲規律的運動對支撐脊椎具有關鍵作用。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

過重的體重會使腰椎承受過大的負荷，特別是當脂肪集中在腹部時，會讓身體像是長時間背著1個重背包，不僅增加椎間盤與關節的壓力，也可能導致周圍韌帶與肌肉的慢性疲勞與損傷。隨著體重減輕，這些結構的壓力也能隨之緩解，有助於減少疼痛，並預防進一步惡化。

過重會增加椎間盤與關節負擔

體重減輕也有助於改善不良的身體姿勢。當腹部脂肪堆積過多，人體重心會前移，使得腰椎過度前凸。這會讓下背部肌肉長期處於緊繃狀態，容易引起疼痛。當體重減輕後，身體重心得以回歸自然位置，脊椎弧度也逐漸恢復正常，使姿勢更為平衡，從而降低腰部的持續負擔，進一步緩解疼痛症狀。

肥胖與全身性慢性發炎有密切關聯，這也是下背痛的潛在原因之一。研究顯示，肥胖者體內往往有較高的發炎指標，這些發炎反應會影響到關節、肌肉與神經，進而導致下背疼痛的機率升高。透過減重，體內慢性發炎可望獲得改善，進一步減少對下背組織的損害與刺激，達到疼痛緩解的效果。

減重對於下背痛的改善有實質幫助，尤其是在減輕脊椎壓力方面格外明顯。此外，減重過程中若能配合運動，對改善下背痛的效果更為顯著。

規律的運動可以增加活動能力與核心肌群的穩定性，這些肌群（如腹肌與背肌）對支撐脊椎具有關鍵作用。建議進行核心訓練（如棒式運動）、伸展運動，以及游泳、快走等低衝擊有氧運動，這些都能提升血液循環並放鬆緊繃的肌肉。

減重不僅是改善下背痛，也能促進整體健康。但需提醒的是，若下背痛持續不退，仍應尋求醫師的診斷與建議，避免自行處理而延誤病情。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

