胃不對 心也累 中醫調理腸腦軸失衡

▲常用來治療胃脹氣的中藥材。（照片提供／江驊修）

文／江驊修

胃脹氣是現代常見的消化困擾，可能伴隨食慾不振、嗝氣、泛酸、排便異常、噁心、頭暈、胸悶、疲倦、失眠與焦慮，症狀反覆、難根治，嚴重時會影響生活品質。

胃脹氣的原因眾多，包含進食過快、喝水時吞入空氣、食用不易消化或容易產氣的食物，愛吃消夜、進食過飽或過快，這些習慣都會使脾胃功能受損，進而產生脹氣。

請繼續往下閱讀...

減輕胃脹氣不適 避免反覆發作

在中醫的觀點中，胃脹氣被稱為「痞滿」，主要是因為體內的氣不順所造成的，尤其是脾、胃和肝這3個臟腑。

以中醫的觀點，脾就像是把食物養分往上送，胃負責消化食物並往下輸送，肝則像是氣的調節器，讓整體運作順暢。當這3個器官無法好好配合時，就容易讓氣卡在肚子中間，產生脹氣、不舒服的感覺。

中醫依照不同的原因來調理，吃太快、吃太多，造成食物停滯在胃裡，就用山楂、神麴這類能幫助消化的中藥；體質比較虛弱，或常喝冷飲、吃生冷食物導致脾胃功能變差，會用生薑、小茴香等能溫暖腸胃的藥材；若因壓力大、情緒起伏導致氣不順，則用柴胡、鬱金等能幫助放鬆、疏通氣的中藥。

近年的研究發現，中醫治療不只是幫助消化這麼簡單，還能調整腸胃和大腦之間的溝通（也就是所謂的「腸腦軸」），幫助腸胃蠕動得更順、腸道裡的好菌變多、降低腸胃對刺激的過度反應。對於常常胃脹氣、一直反覆發作的人來說，中醫的調理方式不但能減輕不適，還能讓症狀不容易再發作。

預防胃脹氣除了就醫治療，平時保養也很重要。避免吃太飽、吃消夜，三餐細嚼慢嚥、避免邊吃邊說話，少喝碳酸飲料，少吃蛋糕、奶類、豆類及根莖蔬菜，作息規律、放鬆心情，適度運動，有助改善與預防脹氣。

（作者為台南市立醫院中醫部醫師）

▲愛吃消夜、進食過飽或過快、吃不易消化的食物，都會使脾胃功能受損，進而產生脹氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片提供／江驊修）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法