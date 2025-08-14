治失眠「睡前吞23顆藥」引熱議 精神醫學會：病情改變警訊

▲醫師提醒，若服用鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，應和專科醫師合作，找出新的病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

近期社群平台瘋傳南部某診所醫師開立「睡前服用23顆藥物」的自費安眠處方，引發各界譁然，衛福部表示會進一步了解，台灣精神醫學會則發出聲明提醒，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊，應和專科醫師合作，找出新的病因。

台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，此新聞事件雖為個案，詳情也需經衛生主管機關調查後方能澄清，但仍呈現台灣社會對睡眠障礙合理診療的高度需求。

請繼續往下閱讀...

應與專科醫師合作 找出新病因

王仁邦指出，一直以來，睡眠障礙被認為是症狀而非疾病，是輕症而非重症，因此常被輕忽。然而，近代醫學發展顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一，更與許多疾病，特別是精神疾患密切關聯。

王仁邦說明，看似單純的失眠背後，往往潛藏複雜的生理、心理因素，因此若持續時間過長或明顯影響日常生活，應接受評估治療。

王仁邦指出，面對睡眠障礙，若需服藥，應先落實非藥物治療後，再使用「最低有效劑量」藥物。若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊，應和專科醫師合作，找出新的病因。

王仁邦強調，國內精神醫學專科、神經內科專科及睡眠醫學專科等，均有進階的睡眠醫學專業養成課程，能針對較嚴重的睡眠障礙患者提供適當的藥物治療，也會結合失眠認知行為心理治療等非藥物治療，使病人恢復身心健康。

不過，王仁邦提到，更重要的是，病患與家屬的正確認知與積極配合，若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑進行生活環境及壓力調整，也很難有治療成效，甚至會造成藥物依賴與不當使用後果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法