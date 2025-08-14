出遊高燒全身紅疹 傷口「焦痂」揪出「恙蟲病」

▲若於夏季在山區工作或進行戶外活動，建議穿著長袖長褲，並使用主管機關核可的防蚊產品，防止被恙蟎叮咬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉先生日前就醫時，身上出現紅疹已經5天，疹子從臉部、軀幹到手腳都有，而且還合併發燒、畏寒及頭痛等症狀。之前已經就醫，但是治療後沒有改善，身體非常不舒服，於是前來就醫。

檢查發現，紅色丘疹分布於臉部、軀幹及四肢（圖1及圖2），最特別的是在右側上腹部有1個50元硬幣大小的紅色斑塊，中央有暗紅色的焦痂（eschar）（圖1箭頭處），觸診發現頸部淋巴結腫大。抽血結果顯示肝指數升高、血小板數量下降、發炎指數升高。

▲圖1：患者的前胸及腹部皆有大小不一的紅疹，右上腹有潰瘍性焦痂（箭頭處）。（照片提供／醫師王綺嫻）

▲圖2：背部也布滿紅腫丘疹。

（照片提供／醫師王綺嫻）

恙蟎叮咬感染 不會人傳人

根據右上腹的焦痂、全身性紅疹、發燒畏寒等臨床表現以及抽血結果異常，高度懷疑為恙蟲病。

我問患者：「2週之內是否有到哪裡旅遊，或是到野外山區活動？」他回答：「醫師，您為什麼問這些問題呢？我哪裡都沒去啊。」一旁的家屬打斷他：「你不是剛從金門玩回來？」

我告訴他：「可能在戶外活動時被恙蟎叮咬，導致恙蟲病。後續會再做抽血確認，但建議先開始服藥治療。嚴重的恙蟲病，如果未及時治療，會有危險性。」

夏季出遊野外活動 應穿長袖長褲

恙蟲病的致病原為恙蟲病立克次體（Rickettsia tsutsugamushi）。病媒為恙蟎（Mite）。感染立克次體的恙蟎停留於草叢中，當人經過草叢，被具傳染性的恙蟎叮咬，則感染恙蟲病。恙蟲病不會經由人直接傳染給人。

根據衛福部公布的感染概況，全年皆有恙蟲病病例，病例數以花東及離島地區較多。提醒民眾，若於夏季在山區工作或進行戶外活動，建議穿著長袖長褲，並使用主管機關核可之防蚊產品，例如含敵避（DEEP）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR3535）等，防止被叮咬；若在戶外活動後，出現身體不適，出現紅疹，應至皮膚專科醫師處就醫，及早治療。

葉先生的血清檢查確認感染恙蟲病，在使用四環黴素類抗生素治療後，發燒及頭痛情形改善，抽血檢查數值恢復正常，皮疹漸漸消退，殘留發炎後色素沉著（圖3）。

▲圖3：治療過後，紅疹改善遺留色素沉澱，右上腹焦痂處結痂已脫落。

（照片提供／醫師王綺嫻）

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

