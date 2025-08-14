自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

出遊高燒全身紅疹 傷口「焦痂」揪出「恙蟲病」

2025/08/14 05:30

▲若於夏季在山區工作或進行戶外活動，建議穿著長袖長褲，並使用主管機關核可的防蚊產品，防止被恙蟎叮咬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲若於夏季在山區工作或進行戶外活動，建議穿著長袖長褲，並使用主管機關核可的防蚊產品，防止被恙蟎叮咬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉先生日前就醫時，身上出現紅疹已經5天，疹子從臉部、軀幹到手腳都有，而且還合併發燒、畏寒及頭痛等症狀。之前已經就醫，但是治療後沒有改善，身體非常不舒服，於是前來就醫。

檢查發現，紅色丘疹分布於臉部、軀幹及四肢（圖1及圖2），最特別的是在右側上腹部有1個50元硬幣大小的紅色斑塊，中央有暗紅色的焦痂（eschar）（圖1箭頭處），觸診發現頸部淋巴結腫大。抽血結果顯示肝指數升高、血小板數量下降、發炎指數升高。

▲圖1：患者的前胸及腹部皆有大小不一的紅疹，右上腹有潰瘍性焦痂（箭頭處）。（照片提供／醫師王綺嫻）

▲圖1：患者的前胸及腹部皆有大小不一的紅疹，右上腹有潰瘍性焦痂（箭頭處）。（照片提供／醫師王綺嫻）

出遊高燒全身紅疹 傷口「焦痂」揪出「恙蟲病」

▲圖2：背部也布滿紅腫丘疹。
（照片提供／醫師王綺嫻）

恙蟎叮咬感染 不會人傳人

根據右上腹的焦痂、全身性紅疹、發燒畏寒等臨床表現以及抽血結果異常，高度懷疑為恙蟲病。

我問患者：「2週之內是否有到哪裡旅遊，或是到野外山區活動？」他回答：「醫師，您為什麼問這些問題呢？我哪裡都沒去啊。」一旁的家屬打斷他：「你不是剛從金門玩回來？」

我告訴他：「可能在戶外活動時被恙蟎叮咬，導致恙蟲病。後續會再做抽血確認，但建議先開始服藥治療。嚴重的恙蟲病，如果未及時治療，會有危險性。」

夏季出遊野外活動 應穿長袖長褲

恙蟲病的致病原為恙蟲病立克次體（Rickettsia tsutsugamushi）。病媒為恙蟎（Mite）。感染立克次體的恙蟎停留於草叢中，當人經過草叢，被具傳染性的恙蟎叮咬，則感染恙蟲病。恙蟲病不會經由人直接傳染給人。

根據衛福部公布的感染概況，全年皆有恙蟲病病例，病例數以花東及離島地區較多。提醒民眾，若於夏季在山區工作或進行戶外活動，建議穿著長袖長褲，並使用主管機關核可之防蚊產品，例如含敵避（DEEP）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR3535）等，防止被叮咬；若在戶外活動後，出現身體不適，出現紅疹，應至皮膚專科醫師處就醫，及早治療。

葉先生的血清檢查確認感染恙蟲病，在使用四環黴素類抗生素治療後，發燒及頭痛情形改善，抽血檢查數值恢復正常，皮疹漸漸消退，殘留發炎後色素沉著（圖3）。

出遊高燒全身紅疹 傷口「焦痂」揪出「恙蟲病」

▲圖3：治療過後，紅疹改善遺留色素沉澱，右上腹焦痂處結痂已脫落。
（照片提供／醫師王綺嫻）

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中