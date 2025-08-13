健保資料退出學研使用 即起開放申請

▲健保署即日起受理民眾申請停止自己的健保資料作為學術研究等目的外使用。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

為落實個人資料自主權，健保署昨宣布，即日起受理民眾申請停止自己的健保資料作為學術研究等目的外使用，會於收到申請資料隔日起30天內完成核准及註記程序。

健保署收件 可望30天內核准註記

憲法法庭2022年8月12日做出憲判字第13號判決指出，「個人資料保護法」規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於3年內修法。

請繼續往下閱讀...

行政院會今年5月通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定民眾退出權等內容，但目前立法院審議尚未完成立法，卻又已屆憲法法庭判決的3年期限，健保署先參考相關法案立法重點公告「全民健康保險資料研究利用與停止利用申請作業及管理要點」，以作為保障民眾權益的依據。

健保署企劃組組長游慧真表示，民眾即日起可於健保署各分區業務組臨櫃申請或於健保快易通APP／我的專區線上申請不提供健保資料作為學術研究使用，健保署將於收到申請資料隔日起30天內完成核准及註記程序。若於每月1日至15日間申請，當月20日生效，每月16日至當月底間申請則是次月5日生效。

游慧真強調，健保資料僅以提供促進學術研究及公共利益目的為限，並規範應通過研究倫理委員會（IRB）及主管機關審查、指定地點操作、個資去識別化、稀少個案資料不開放使用、僅可攜出統計結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法