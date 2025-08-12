妙齡女脊椎側彎53度 微創手術後長高5公分

▲手術前脊椎側彎角度達53度。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲手術前脊椎側彎角度達53度。（記者陳建志翻攝）

25歲林小姐青少年時期開始出現脊椎側彎，且情況越來越嚴重，已造成日常生活不便，日前到骨科求診，醫師檢查發現，她的脊椎側彎角度達53度，屬重度脊椎側彎，決定為她進行健保給付的「微創三段式背側入路」手術，並採「太極打釘法」，術後側彎角度剩13度，身高更是長高了5公分，讓她相當開心。

▲林小姐罹患重度脊椎側彎，經吳孟穎醫師（右）為她進行「微創三段式背側入路」手術，矯正幅度達 40 度，身高也增加5公分。（記者陳建志翻攝）

採「太極打釘法」 側彎角度剩13度

國軍台中總醫院骨科醫師吳孟穎表示，該名患者到院自述青少年時期開始發覺有脊椎側彎情形，成年後側彎角度日益嚴重惡化，檢查後發現側彎角度達到53度，診斷為青少年型脊椎側彎。

吳孟穎表示，此類重度脊椎側彎，傳統矯正手術須大範圍動刀，傷口癒合與感染風險較高，術後肌力恢復也較慢。因此，為患者進行健保有給付的「微創三段式背側入路」技術，並採「太極打釘法」運用電鑽導引與太極物理原理精準植入鋼釘，大幅提高手術安全性。

吳孟穎表示，手術過程中，在上段（第4、5胸椎）、中段（第7至第10胸椎）及下段（第1、2腰椎）植入鋼釘後，穿透皮下組織架上鋼條，運用槓桿原理進行矯正拉直側彎脊椎，最後進行植骨融合完成手術，患者在術後第3天便可下床行走，恢復進度遠超過傳統手術。

吳孟穎表示，患者術後脊椎側彎角度為13度，矯正幅度達40度，身高也從術前146公分增高為151公分，未來也無需擔心脊椎角度惡化，讓患者和家人相當滿意。

多數脊椎側彎輕度患者可早期發現接受復健治療，對於嚴重側彎或影響心肺功能的患者，手術仍是重要的治療選項，醫療團隊結合神經監測系統與電腦導航科技精準輔助提供安全治療，可為更多病友守護脊椎健康，提升生活品質。

