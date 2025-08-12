自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

2025/08/12 05:30
夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

▲圖3：運內勞宮（台北慈濟醫院提供）

記者賴筱桐／新北報導

夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

▲圖2：退六腑（台北慈濟醫院提供）

近年台灣夏季氣溫逐步攀升，各地屢創攝氏36度以上高溫紀錄，中暑風險大幅提升，中醫師表示，兒童體溫調節能力尚未成熟，更要提高警覺，建議家長準備綠豆西瓜皮湯、四神湯，有清熱解毒、利濕健脾功效，搭配小兒推拿「清天河水」、「退六腑」及「運內勞宮」3種手法，為孩子緩解暑熱的不適症狀。

夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

▲圖1：清天河水（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻指出，中醫的暑熱可分為「陽暑」及「陰暑」2種類型，容易在高溫環境下發生，其中陽暑是因為長時間曝曬且補水不足，暑氣侵入體內，導致體溫調節失衡，常見症狀包括：臉色潮紅、體溫升高、口乾舌燥、大汗、胸悶、頭暈、呼吸急促、少尿便秘等；陰暑則是長時間待在冷氣房、一直喝冷飲，毛孔被寒氣覆蓋，無法將熱氣排出，容易有頭暈、噁心、身倦、胸悶、腹瀉、口乾等情形。

夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

▲孩童夏季易中暑，廖子嫻醫師提供清熱解暑小妙招。（台北慈濟醫院提供）

廖子嫻表示，相較於成人，兒童因為體溫調節能力尚未成熟，且水分代謝快，又無法準確表達口渴、頭暈等不適，容易引發中暑症狀，嚴重可能出現低血容性休克。中午11點至下午2點為日曬最強烈的時段，應避免戶外活動；長時間待在冷氣房的孩童，家長可以使用柔軟的乾毛巾，將皮膚表面輕擦至微紅，促進血液循環、使毛孔正常開合。

夏季高溫孩童易中暑 中醫清熱解毒有妙招

▲兒童體溫調節能力尚未成熟，更要提高警覺防中暑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

可備綠豆西瓜皮湯、四神湯

廖子嫻提供2種茶飲配方，一種是綠豆西瓜皮湯，將西瓜皮去除外層硬皮，保留白色部分，加入適量綠豆水煮，具有清熱解毒、生津止渴等功效，適合孩童臉紅發熱時或戶外活動後飲用；另一種是四神湯，可加入西洋參、紅棗，有利濕健脾、補氣養身作用，適合陰暑病人或日常保養飲用。

搭配小兒推拿緩解暑熱不適

另外，小兒推拿有3種手法，一般以左手為主要推拿部位，其中「清天河水」（圖1）是將食指和中指併攏，自手腕橫紋中線推向手肘橫紋，輕推100次；「退六腑」（圖2）為食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣，輕推100次；「運內勞宮」（圖3）是用大拇指按住位於手掌正中央的勞宮穴，逆時針方向畫圈，輕推100次。

