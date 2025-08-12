自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

暑假宅在家玩手機 當心變成「烏龜頸」

2025/08/12 05:30
暑假宅在家玩手機 當心變成「烏龜頸」

▲長時間姿勢不良玩手遊，小心肩頸疼痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

暑假已過一半，醫師表示，每年暑假過後，都會湧現一批學生因頸部疼痛就醫，不外乎是暑假期間宅在家吹冷氣，以及長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫造成，甚至不少比例已呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」，提醒低頭達60度，等於1名小學4年級學生坐在肩膀上，長期體態走樣也影響肩頸健康。

低頭60度 相當於1名小四生坐肩上

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源於外力衝擊或落枕等不當姿勢。輕微拉傷數天內可自癒，冷熱敷、藥物及物理治療有助緩解。

不過，若疼痛持續超過2週，則為慢性頸部疼痛。4種情況包含頸部合併肩膀或手臂疼痛可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起、姿勢不良造成疼痛常由頸椎退化引發、晨起或夜間疼痛或許與頸椎關節退化有關，以及合併肢體不適，如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓，這些通常以保守治療為主，必要時須考慮手術。

鐘子超指出，預防首要避免不良姿勢，是指人體頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉姿勢。頸部承受來自頭部重量受力約5公斤，在力學作用下，頭部前傾彎曲每增加15度，頸椎承受壓力會增加5-7公斤，低頭角度達60度，頸椎承受壓力更高達5倍，等於1名小學4年級學生坐在肩膀上，久而久之將導致「烏龜頸」。

鐘子超說明，若肩頸長期固定姿勢，肌肉處於緊繃狀態，也會影響局部血液循環易疲勞，甚至頸胸椎交界處由於頭部重量壓迫，讓上背部脊椎骨過度彎曲，導致周遭軟組織肌肉和筋膜發炎、沾黏，最後在脖子後方形成大腫包，被稱為「富貴包」或「頸部駝峰」。

肌肉長期緊繃 影響血液循環易疲勞

鐘子超也表示，養成固定運動習慣可強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、促進血液循環、增加骨質密度等，建議以全身性有氧運動為佳，可依個人體況選擇散步、快走、游泳、跑步等。

鐘子超提醒，慢性頸部疼痛多數會緩解，但若出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，應盡快就醫諮詢專科醫師，以免延誤病情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中