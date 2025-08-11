自由電子報
類風濕性關節炎痛不成眠 中醫併治改善

2025/08/11 05:30

▲中醫師林襄穎表示，類風濕性關節的中醫完整治療約需1年。（記者歐素美攝）

▲中醫師林襄穎表示，類風濕性關節的中醫完整治療約需1年。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

30歲王姓女子出現雙手手指與手腕疼痛，經由中醫推拿、針灸，以及西醫復健、吃消炎止痛藥都無效，最後嚴重到膝蓋腫痛、走路跛行，到醫院風濕免疫科檢查才發現罹患類風濕性關節炎，但服用類固醇、免疫抑制劑約半年仍未見效，進而又求助中醫，被診斷為「風濕交雜、寒熱交錯」體質，經中西醫治療後，發炎指數下降，症狀也改善。

台中市天寶中醫診所院長林襄穎表示，王女診斷類風濕性關節炎時，抽血發現類風濕因子高達655（正常值是20IU/ml以下）、C反應蛋白1.42（正常值是1mg/dl以下）、紅血球沉降速率42（正常值為20mm/hr以下），3項發炎指數都非常高，但服用類固醇、免疫抑制劑未見有效改善，膝蓋常痛到無法入眠，才尋求中醫治療。

林襄穎說，王女首次到其門診時，走路跛行、表情痛苦，診斷為「風濕交雜、寒熱交錯」體質，必須「去風勝濕、兼除寒熱」，因此採用忍冬藤、桑枝疏通經絡；羌活、防風、獨活、秦艽去風濕兼除寒熱；牛膝乃藥引，引藥性到膝蓋；以及威靈仙通行經絡去風濕。

中西醫治療8個月後，王女的類風濕因子降至45.3，Ｃ反應蛋白及紅血球沉降速率皆恢復正常，風濕免疫科醫師也認為患者病情明顯改善而減輕西藥藥量，最重要的是當事人膝蓋不痛了，行走如常，就連手指、手腕也幾乎不疼了，夜間終於可以入眠。

完整療程約需1年

林襄穎表示，結合中醫治療可改善類風濕性關節炎，但完整療程約需1年，患者要有耐心。

