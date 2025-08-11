自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

阿嬤感冒後小腿腫痛 超音波確診靜脈血栓

2025/08/11 05:30

▲左小腿靜脈血栓炎，表現為局部紅腫熱痛，超音波顯示靜脈擴張且內有血栓形成。（照片提供／醫師蔡承根）

▲左小腿靜脈血栓炎，表現為局部紅腫熱痛，超音波顯示靜脈擴張且內有血栓形成。（照片提供／醫師蔡承根）

文／蔡承根

65歲的林阿姨有靜脈曲張好多年，腿上常浮出一條條青筋，但她總說：「不痛就不用管啦！」直到某次重感冒，讓她整整咳了1個月，咳到肚子發脹，加上幾乎整天臥床，活動量大減。然後她發現左小腿有一條血管變得又紅又硬，還有點熱熱痛痛，家人趕緊帶她就醫。經超音波檢查後，醫師確診是「表淺性靜脈血栓炎」。

有靜脈曲張病史好發

表淺性靜脈血栓炎是發生在表層靜脈的發炎與血栓形成，最常見於腿部，尤其是已有靜脈曲張的位置。

◎表淺性靜脈血栓炎的主要症狀

●沿著靜脈出現紅、熱、硬、痛的條狀腫塊。

●常發生在小腿或大腿內側。

●走路會痛，摸起來像繩子一樣硬硬的。

像林阿姨這樣的案例並不少見，長期咳嗽造成腹壓升高、又缺乏活動，加上原本就有靜脈曲張，讓血液更容易在靜脈內滯留，最終形成血栓。別以為只是表皮血管在發炎，其實表淺性靜脈血栓炎也可能引發併發症。

◎可能併發症

●約4分之1病人同時有深層靜脈血栓。

●有些甚至會發展成肺栓塞，危及生命。

●血栓若靠近深層靜脈交會處（如鼠蹊部），風險更高。

因此，出現症狀時應儘快就醫，由醫師安排靜脈超音波檢查，確認血栓範圍與深度。大部分情況，表淺性靜脈血栓炎可透過保守療法控制。

◎保守療法

●服用抗發炎藥物（NSAIDs）：減緩疼痛與發炎。

●穿彈性襪：幫助血液回流、減少壓力。

●低劑量抗凝血劑：適用於血栓較長或靠近深層靜脈者。

●鼓勵走動：不要久躺不動，促進循環。

病情穩定後，別忘了「治本」也很重要。醫師建議她，等急性發炎緩解後，接受靜脈曲張手術或微創處理，把異常的血管清乾淨，才能從根本預防血栓再次發作。

▲靜脈血栓炎發作前的靜脈曲張（左圖），手術治療後，靜脈曲張與發炎情形皆明顯改善（右圖）。（照片提供／醫師蔡承根）

▲靜脈血栓炎發作前的靜脈曲張（左圖），手術治療後，靜脈曲張與發炎情形皆明顯改善（右圖）。（照片提供／醫師蔡承根）

◎出現以下情況時，務必及早就醫

●腿部出現條狀紅腫、熱痛硬塊。

●血管摸起來變硬、走路會痛。

●最近曾久坐、久臥、咳嗽不止或活動量下降。

●原本就有靜脈曲張病史。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

