阿嬤感冒後小腿腫痛 超音波確診靜脈血栓
文／蔡承根
65歲的林阿姨有靜脈曲張好多年，腿上常浮出一條條青筋，但她總說：「不痛就不用管啦！」直到某次重感冒，讓她整整咳了1個月，咳到肚子發脹，加上幾乎整天臥床，活動量大減。然後她發現左小腿有一條血管變得又紅又硬，還有點熱熱痛痛，家人趕緊帶她就醫。經超音波檢查後，醫師確診是「表淺性靜脈血栓炎」。
有靜脈曲張病史好發
表淺性靜脈血栓炎是發生在表層靜脈的發炎與血栓形成，最常見於腿部，尤其是已有靜脈曲張的位置。
◎表淺性靜脈血栓炎的主要症狀
●沿著靜脈出現紅、熱、硬、痛的條狀腫塊。
●常發生在小腿或大腿內側。
●走路會痛，摸起來像繩子一樣硬硬的。
像林阿姨這樣的案例並不少見，長期咳嗽造成腹壓升高、又缺乏活動，加上原本就有靜脈曲張，讓血液更容易在靜脈內滯留，最終形成血栓。別以為只是表皮血管在發炎，其實表淺性靜脈血栓炎也可能引發併發症。
◎可能併發症
●約4分之1病人同時有深層靜脈血栓。
●有些甚至會發展成肺栓塞，危及生命。
●血栓若靠近深層靜脈交會處（如鼠蹊部），風險更高。
因此，出現症狀時應儘快就醫，由醫師安排靜脈超音波檢查，確認血栓範圍與深度。大部分情況，表淺性靜脈血栓炎可透過保守療法控制。
◎保守療法
●服用抗發炎藥物（NSAIDs）：減緩疼痛與發炎。
●穿彈性襪：幫助血液回流、減少壓力。
●低劑量抗凝血劑：適用於血栓較長或靠近深層靜脈者。
●鼓勵走動：不要久躺不動，促進循環。
病情穩定後，別忘了「治本」也很重要。醫師建議她，等急性發炎緩解後，接受靜脈曲張手術或微創處理，把異常的血管清乾淨，才能從根本預防血栓再次發作。
◎出現以下情況時，務必及早就醫
●腿部出現條狀紅腫、熱痛硬塊。
●血管摸起來變硬、走路會痛。
●最近曾久坐、久臥、咳嗽不止或活動量下降。
●原本就有靜脈曲張病史。
（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）
