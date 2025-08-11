中醫消暑良方 改善夏日疲勞症候群

▲即使待在冷氣房，也不要忘了補充水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余貞霓

最近天氣炎熱，您是否經常感到疲憊、昏昏欲睡、渾身無力，甚至食慾不佳、注意力無法集中？小心「夏日疲勞症候群」找上門！中醫稱為「傷暑」或是「中暑」。「傷暑」來自於暑邪造成人們大汗淋漓，而在大量出汗的同時，元氣往往也會隨津液泄出，導致氣陰兩傷，造成疲憊乏力等症。又暑邪多挾濕，濕邪聚積體內，易引起四肢困倦、食慾下降、甚至胸悶嘔噁。

預防方法首重防暑避暑，避免長時間於烈日下曝曬，並且盡可能留在陰涼通風之處。進出冷氣房時需特別留意內外溫差，可以在門口稍作停留，或是隨身帶件小外套，在進入室內前穿上，讓身體得以適應溫差。

▲圖1：大椎穴及脊椎兩側肺俞至心俞刮痧位置。（照片提供／中醫師余貞霓）

飲食清補 健脾益胃

避暑之餘，預防缺水也是一大要點，除了在外需經常補充水分外，長期待在冷氣房中，由於排汗較少，較不易口渴，容易忽略了水分攝取而導致隱性脫水。如果食慾不佳，可選擇清爽的蔬果、酸甜或容易消化的食物。對於脾胃虛弱、消化較差的人，可以選用健脾益胃食物，如山藥茯苓粥、蓮子薏仁粥等，或是以茶飲代替冷飲，如夏日養生茶（含西洋參、紅棗、黃耆、麥門冬與五味子），來避免因冷飲傷及脾胃陽氣，進一步導致濕邪不易排出。

充足睡眠、運動降低不適

充足的睡眠與運動亦是不可或缺。習慣性熬夜者，對於元氣恢復產生阻礙，容易加重疲勞。而於清晨或傍晚較涼爽的時間進行適度運動，有助於排除體內濕熱，減輕困倦、沉重等不適感。

▲圖2：委中穴。

（照片提供／中醫師余貞霓）

刮痧、拔罐排出暑濕

中醫調理方法中，也常用刮痧或拔罐來處理傷暑。於後頸下方凸起骨頭處的「大椎穴」（圖1），以及沿著脊椎兩側約兩指寬，從肩胛骨內側的「肺俞」至「心俞」穴間進行小範圍輕輕刮拭，稍微出痧即停。拔罐則常選用肚臍上方約四指寬的「中脘穴」，以及膝蓋後方橫紋中央的「委中穴」（圖2），均被認為能有效排出暑濕。

暑熱侵襲之際，中醫智慧教我們「固本祛邪」，日常避暑養陰、飲食清補、調節作息。若能把握好以上原則，便能以傳統養生之道，安然度過炎夏考驗。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

