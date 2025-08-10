青少年戰「痘」不留疤 先改變生活習慣

▲痤瘡部位對應臟腑

暑假期間不少年輕患者前來就醫，主訴滿臉青春痘的煩惱，看著一張張殷盼尋求協助的面孔，讓我彷彿也陷入年輕回憶裡，也曾有過只要青春不要痘的時期。

痤瘡是皮脂腺慢性發炎疾病，因青春期前後油脂分泌旺盛導致發炎，所以好發於青少年，故俗稱為青春痘，但事實上每個年齡層都可能長痤瘡。常見原因有過度活躍的皮脂腺（青少年）、細菌感染、內分泌失調、睡眠不佳、不良的飲食習慣、缺乏清潔堵塞毛孔等。中醫認為，青春痘多與肺、胃、肝臟腑積熱，上熏頭面有關。

若持續大面積發作 應提早就醫

若是痤瘡不多、不嚴重，可先嘗試改變生活習慣，包括：控制情緒紓解壓力、保持飲食清淡、少燒烤炸辣、睡眠充足莫要熬夜、大便通暢以免腸胃積熱。另依據中醫理論，不同部位的痤瘡，反應身體內部不同的臟腑失調，不妨根據自身情況做調整。

倘若痤瘡持續、反覆、大面積發作，患處容易紅癢熱痛，化膿不癒，就應提早尋求醫治。中醫以辨證論治為基礎，依據臟寒熱虛實，臨床上常用清熱解毒、清熱涼血，疏風解表，活血化痰等內服以及外用之中藥。

反覆的炎症 可考慮中醫美顏針

值得注意的是凹凸不平的痘疤，是痤瘡最令人頭痛的後遺症，由於反覆的炎症，令組織出現增生性或萎縮性疤痕，往往成年後還未能消除，中醫美顏針有助改善面部微循環，軟化纖維化組織，也是可以考慮的治療方式。

（作者為彰化基督教醫院中醫部主治醫師）

