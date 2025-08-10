自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

青少年戰「痘」不留疤 先改變生活習慣

2025/08/10 05:30
青少年戰「痘」不留疤 先改變生活習慣

▲痤瘡部位對應臟腑

文／葉勇德

青少年戰「痘」不留疤 先改變生活習慣

▲痤瘡好發於青少年，故俗稱為青春痘。（照片提供／葉勇德）

暑假期間不少年輕患者前來就醫，主訴滿臉青春痘的煩惱，看著一張張殷盼尋求協助的面孔，讓我彷彿也陷入年輕回憶裡，也曾有過只要青春不要痘的時期。

痤瘡是皮脂腺慢性發炎疾病，因青春期前後油脂分泌旺盛導致發炎，所以好發於青少年，故俗稱為青春痘，但事實上每個年齡層都可能長痤瘡。常見原因有過度活躍的皮脂腺（青少年）、細菌感染、內分泌失調、睡眠不佳、不良的飲食習慣、缺乏清潔堵塞毛孔等。中醫認為，青春痘多與肺、胃、肝臟腑積熱，上熏頭面有關。

若持續大面積發作 應提早就醫

若是痤瘡不多、不嚴重，可先嘗試改變生活習慣，包括：控制情緒紓解壓力、保持飲食清淡、少燒烤炸辣、睡眠充足莫要熬夜、大便通暢以免腸胃積熱。另依據中醫理論，不同部位的痤瘡，反應身體內部不同的臟腑失調，不妨根據自身情況做調整。

倘若痤瘡持續、反覆、大面積發作，患處容易紅癢熱痛，化膿不癒，就應提早尋求醫治。中醫以辨證論治為基礎，依據臟寒熱虛實，臨床上常用清熱解毒、清熱涼血，疏風解表，活血化痰等內服以及外用之中藥。

反覆的炎症 可考慮中醫美顏針

值得注意的是凹凸不平的痘疤，是痤瘡最令人頭痛的後遺症，由於反覆的炎症，令組織出現增生性或萎縮性疤痕，往往成年後還未能消除，中醫美顏針有助改善面部微循環，軟化纖維化組織，也是可以考慮的治療方式。

（作者為彰化基督教醫院中醫部主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中