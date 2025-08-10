自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「糖尿病足」不忌口 小傷口變大麻煩

2025/08/10 05:30
「糖尿病足」不忌口 小傷口變大麻煩

▲糖尿病足患者初期會感到腿腳冰冷、疼痛，得提高警覺。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

「糖尿病足」不忌口 小傷口變大麻煩

▲糖尿病足晚期可能出現嚴重潰爛，嚴重者甚至得截肢保命。（照片提供／林軒任）

59歲蔡先生自知患有第2型糖尿病和高血壓，但依舊毫無控制飲食。日前他上班時不慎踢傷腳趾，由於有穿著雨靴作為緩衝，事後不以為意，也沒有特別擦藥，直到10天後雙腳開始劇痛就醫，才發現糖尿病足出現傷口，引發蜂窩性組織炎，透過腳趾清創手術，才得以控制感染範圍。

「糖尿病足」不忌口 小傷口變大麻煩

▲醫師提醒患有糖尿病的民眾務必注意足部傷口，以免引起糖尿病足。（照片提供／林軒任）

踢傷引發蜂窩性組織炎 腳趾清創才控制

當患者在急診抽血時，白血球高達19000/ul（正常值為4000-10000/ul），急性發炎指標hs-CRP大於16，加上右腳掌和其食趾、中趾都出現紅熱腫痛，且擴散到足底，初步確診為蜂窩性組織炎，收治住院後，患者的糖化血色素竟高達10.9，綜合各項數值後，確認是「糖尿病足」作祟，雖然先將足底膿液排出，但發炎狀況持續進展，只好轉介至骨科安排腳趾清創手術，總算控制感染。

糖尿病不可怕 引發的併發症才可怕

糖尿病本身不可怕，可怕的是其併發症，包括足部潰瘍、感染、心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變和神經病變等。其中「糖尿病足」是指糖尿病患者因長期血糖控制不佳，出現微血管病變和周邊神經病變，這些病變會影響足部的血液循環和神經感知能力，患者容易因為小傷口或摩擦，造成皮膚破損，進而引發嚴重感染和潰瘍，若無及時治療，恐走上截肢一途。

由於糖尿病引發的神經病變，會導致皮膚乾燥、足部疼痛感降低，患者初期可能無法察覺輕微的損傷，若這些損傷沒有及時發現，就可能發展成糖尿病足潰瘍。此外，也可能出現皮膚和趾甲的變化，如趾甲變厚變黃或足部刺痛、灼痛、麻木、足部發涼、對觸覺異常敏感。

建議糖尿病患者，平時應檢查雙腳，包括腳底和腳趾之間，是否有發紅、水泡、腫脹、傷口或趾甲問題，洗腳後應徹底擦乾，並使用乳液滋潤雙腳。同時也建議穿著棉質或吸濕排汗材質的襪子，避免穿著過緊或有厚接縫的襪子，鞋子以舒適、支撐良好，並具有緩衝性為優先。若發現足部出現雞眼或老繭，千萬不要自行處理。應尋求皮膚科醫師協助，才能避免發生糖尿病足。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

