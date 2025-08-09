預防「肌少症」 40歲就要開始運動存肌肉

▲「2025長庚永慶盃路跑」，就以「肌少症」為主題，提醒全民從年輕開始養成運動習慣，把肌肉存起來！（長庚醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

▲邱炳燁醫師建議，民眾應從年輕開始，就養成規律運動的習慣，以預防肌少症。（長庚醫院提供）

全台約有30萬名65歲以上長者受「肌少症」影響，卻往往被誤認為單純老化，今年邁入第16屆的「2025長庚永慶盃路跑」，就以「肌少症」為主題，提醒全民從年輕開始養成運動習慣，把肌肉存起來！

長庚永慶盃路跑 928全台4地同步開跑

林口長庚醫院脊椎科醫師邱炳燁指出，「肌少症」不是單純的「老化」，而是1種真正的醫學疾病。研究顯示，65歲以上長者肌少症盛行率高達15%到50%，70歲後更是肌肉大量流失的高風險期，若不及早介入，會大幅增加跌倒、骨折、甚至失能的風險。

「尤其是女性、慢性病患者和久坐族群，更要特別注意。」邱炳燁說，當核心與下肢肌肉無力時，不僅容易出現腰痠背痛，還會導致脊椎因支撐不足而加速退化。不過好消息是，肌少症可以預防，他建議民眾從年輕開始就養成規律運動的習慣，包括快走、爬樓梯、深蹲等簡單動作，搭配足夠的蛋白質攝取並多曬太陽、避免久坐，都有助於延緩肌少症發展，尤其是40歲以上的族群，更要特別注意。

68歲的曾女士分享，過去因沒有運動習慣，某天發現走路變得吃力，甚至連瓶蓋都轉不開，還因肌力不足跌倒，導致脛骨粉碎性骨折，才驚覺問題嚴重。她說，術後積極復健，現在每天與先生一起爬山、游泳、走路、吊單槓，「只要堅持，肌力真的能練回來！」她也呼籲大家提早重視肌力維持，把健康掌握在自己手中。

今年的路跑活動代言人，是曾獲國際少年運動會跳高金牌的田徑選手賴奕軒，也是長庚運動醫學公益計畫所支持的青少年選手。賴奕軒也分享運動對健康的重要性，並邀請大家9月28日全家一起來參加路跑，增進感情、也強化體力。

「2025長庚永慶盃路跑」將於9月28日（週日）在台北、台中、嘉義、高雄4地同步登場，分為休閒組與競賽組，即日起開放報名。

