自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

預防「肌少症」 40歲就要開始運動存肌肉

2025/08/09 05:30
預防「肌少症」 40歲就要開始運動存肌肉

▲「2025長庚永慶盃路跑」，就以「肌少症」為主題，提醒全民從年輕開始養成運動習慣，把肌肉存起來！（長庚醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

預防「肌少症」 40歲就要開始運動存肌肉

▲邱炳燁醫師建議，民眾應從年輕開始，就養成規律運動的習慣，以預防肌少症。（長庚醫院提供）

全台約有30萬名65歲以上長者受「肌少症」影響，卻往往被誤認為單純老化，今年邁入第16屆的「2025長庚永慶盃路跑」，就以「肌少症」為主題，提醒全民從年輕開始養成運動習慣，把肌肉存起來！

長庚永慶盃路跑 928全台4地同步開跑

林口長庚醫院脊椎科醫師邱炳燁指出，「肌少症」不是單純的「老化」，而是1種真正的醫學疾病。研究顯示，65歲以上長者肌少症盛行率高達15%到50%，70歲後更是肌肉大量流失的高風險期，若不及早介入，會大幅增加跌倒、骨折、甚至失能的風險。

「尤其是女性、慢性病患者和久坐族群，更要特別注意。」邱炳燁說，當核心與下肢肌肉無力時，不僅容易出現腰痠背痛，還會導致脊椎因支撐不足而加速退化。不過好消息是，肌少症可以預防，他建議民眾從年輕開始就養成規律運動的習慣，包括快走、爬樓梯、深蹲等簡單動作，搭配足夠的蛋白質攝取並多曬太陽、避免久坐，都有助於延緩肌少症發展，尤其是40歲以上的族群，更要特別注意。

68歲的曾女士分享，過去因沒有運動習慣，某天發現走路變得吃力，甚至連瓶蓋都轉不開，還因肌力不足跌倒，導致脛骨粉碎性骨折，才驚覺問題嚴重。她說，術後積極復健，現在每天與先生一起爬山、游泳、走路、吊單槓，「只要堅持，肌力真的能練回來！」她也呼籲大家提早重視肌力維持，把健康掌握在自己手中。

今年的路跑活動代言人，是曾獲國際少年運動會跳高金牌的田徑選手賴奕軒，也是長庚運動醫學公益計畫所支持的青少年選手。賴奕軒也分享運動對健康的重要性，並邀請大家9月28日全家一起來參加路跑，增進感情、也強化體力。

「2025長庚永慶盃路跑」將於9月28日（週日）在台北、台中、嘉義、高雄4地同步登場，分為休閒組與競賽組，即日起開放報名。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中